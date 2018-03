Seit dem 19. Februar stehen am Bodensee zwischen Friedrichshafen und Lindau die Züge still. Grund sind Umbau- und Sanierungsarbeiten an der Strecke. Doch wie kommen die Menschen jetzt von A nach B?

Die SZ-Reporter Helen Belz und Judith Hilebrand haben sich selbst auf die Reise gemacht und berichten live ab 12 Uhr, ob und wie sie vorankommen - und was andere erleben.