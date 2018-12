So teuer ist Parken in den Städten am See im Vergleich

Die Frage, warum in der Innenstadt oft nicht allzu viel los ist, treibt viele Häfler um. Neben mangelnder Aufenthaltsqualität und mauem Branchenmix wird als Teil des Problems gerne auch mal auf zu hohe Parkgebühren verwiesen. Im Vergleich mit anderen Innenstädten in der Region zeigt sich zumindest eines: Günstiger als in Städten, die häufig als attraktiver empfunden werden, ist das Parken in Friedrichshafen nicht.

Immerhin: Wer sein Auto für maximal eine Stunde im Bereich der Häfler Innenstadt abstellen will, kann dies im Seestatt-Parkhaus kostenlos. Jede weitere angefangene halbe Stunde kostet dort allerdings einen Euro. Soll der Aufenthalt in Friedrichshafen länger dauern, müssen Autofahrer im Parkhaus am Graf-Zeppelin-Haus am wenigsten Geld in den Parkscheinautomaten stecken: Für drei Stunden sind 2,40 Euro fällig, die Tageshöchstgebühr liegt bei sieben Euro.

Mehr entdecken: Leser sind unzufrieden mit der City

Wer allerdings zum Einkaufen in die Stadt will, wird das Auto wohl eher nicht beim GZH abstellen, weil der Fußweg von den Geschäften in der Fußgängerzone recht lang ist. Wer näher dran parken will, muss dafür auch mehr bezahlen: In den Parkhäusern Altstadt, am Stadtbahnhof und am See sind für eine Stunde jeweils 1,80 Euro fällig, was sich bei drei Stunden auf je 5,40 Euro summiert. Die Tageshöchstgebühr liegt bei jeweils 15 Euro. Etwas günstiger ist das Parkhaus Metzquartier: Wer eine Stunde parkt, zahlt 1,40 Euro, drei Stunden kosten 4,20 Euro, die Tageshöchstgebühr liegt bei elf Euro.

Keine Park&Ride-Angebote

Was es in Friedrichshafen im Gegensatz zu anderen Städten nicht gibt, ist ein günstiges Park&Ride-Angebot für all jene, die nicht selber mit dem Auto in die Innenstadt fahren oder eben ein paar Euro sparen wollen. Dafür steht am Hinteren Hafen aber zumindest ein Parkplatz in relativer Innenstadtnähe zur Verfügung, wo das Parken günstiger ist als in den Parkhäusern. Eine Parkminute kostet dort 1,1 Cent, die Tageshöchstgebühr liegt bei 4,40 Euro. Der gleiche Tarif gilt entlang der Straßen, die zur sogenannten gelben Zone zählen. Dazu gehören zum Beispiel die Paulinenstraße und das Gebiet zwischen Paulinenstraße und Hinterer Hafen.

In der Ravensburger Innenstadt bewegen sich die Preise fürs kurzzeitige Parken am Tag auf ähnlichem Niveau wie in Friedrichshafen – zwischen einem und 1,80 Euro für eine Stunde. Allerdings wird’s teilweise mit zunehmender Parkdauer günstiger. Für drei Stunden sind zwischen drei und fünf Euro fällig. Und auch in Ravensburg gilt: Je größer die Entfernung vom Zentrum, desto niedriger die Parkgebühren. Die Tageshöchstgebühren liegen zwischen zwölf und 13,30 Euro, im Parkhaus Gentner sind allerdings bis zu 24 Euro zu zahlen.

Auch Lindau verlangt fürs Parken tagsüber Gebühren in vergleichbarer Höhe - zwischen 80 Cent und 1,80 Euro pro Stunde. Für drei Stunden sind’s zwischen 2,40 (Park & Ride) und 5,40 Euro. Die Tageshöchstgebühren sind in Lindau allerdings zum Teil deutlich niedriger. Mit Ausnahme des Parkhauses Inselhalle, wo bis zu 24,30 Euro zu berappen sind, bewegen sich diese zwischen fünf und acht Euro.

Deutlich höher sind die Tageshöchstgebühren in der Konstanzer Innenstadt: je nach Parkhaus entweder 18 oder 20 Euro. Die Gebühren für eine Parkzeit von drei Stunden hingegen sind zum Teil sogar niedriger als in Friedrichshafen: Zwischen vier und 4,50 Euro sind fällig. Wer sein Auto nur für eine Stunde abstellen will, zahlt zwischen 1,50 und zwei Euro.

Mehr entdecken: Arbeitskreis Verkehr in Lindau will kein Parkhaus am Beverplatz

Quiz: Halten und parken Sie richtig?