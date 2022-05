So stimmt’s: Pflänzletausch auf dem Schlemmermarkt

Am Mittwoch haben wir angekündigt, dass es beim Schlemmermarkt am Samstag einen Stand zum Pflanzentausch geben wird. Das ist richtig. Allerdings sind die Solawi Bodensee e. V. und der BUND getrennte Organisationen, sie werden in diesem Jahr auch keinen gemeinsamen Stand veranstalten. Die Tomaten- und Gemüsepflanzen wird es am Stand der Solawi geben und die nachtblühenden Pflanzen beim BUND. Beim Pflanzentausch, organisiert von der Solawi Bodensee e.V., gibt es zwischen 10 und 14 Uhr auf dem Schlemmermarkt die Möglichkeit, seine Pflanzen zu tauschen. Getauscht werden kann alles an Setzlingen und Saatgut, was an diesem Tag vorbeigebracht wird, teilt die Solawi mit. Wer nichts mitbringt, könne gegen eine kleine Spende dennoch das Töpfchen der Begierde mitnehmen. Zudem kann man sich über die Solidarische Landwirtschaft informieren sowie Saatgut für bienenfreundliche Pflanzen erhalten. Hintergrund der Pflänzletausch-Aktion ist laut Solawi das Phänomen, das viele gärtnernde Menschen haben: Im Frühjahr hat man beispielsweise zu viele Salatpflanzen gezogen, während die Mangoldsamen nicht aufgegangen sind, im Herbst sammelt man jede Menge Stockrosensamen, während die Ringelblumen nichts hergeben. Bevor man sich ärgert - besser tauschen und eine Win-Win-Situation schaffen.