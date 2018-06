Gut zwei Jahre lang hat das Jugendhaus Molke zuletzt in einem Ausweichquartier verbringen müssen. Doch das Warten hatte einen Grund: Die Sanierung von Jugendhaus und Spielehaus für insgesamt 6,7 Millionen Euro. Bei einem ersten Rundgang ist zu sehen, was daraus geworden ist.

„Das Gebäude ist transparenter geworden durch die große Glasfassade“, sagte Molke-Leiterin Karoline von Dewitz am Dienstag bei einer Begehung des nahezu fertiggestellten neuen Jugendzentrums. „Jetzt sieht man von außen mehr, was im Gebäude stattfindet“, so von Dewitz weiter. Durch den Komplettumbau der 1979 zum Jugendhaus umfunktionierten Molkerei haben sich etliche neue Möglichkeiten ergeben. So wurde das Jugendhaus komplett barrierefrei eingerichtet. Mit Rampen und Aufzug können auch Menschen mit Behinderungen nun alle Angebote erreichen.

Lack- und Sprayanlage

Und davon gibt es einige: So beginnt die Ankunft in der Molke künftig wie auch bisher im sogenannten Café, in dem sich junge Menschen treffen können oder auch Ansprechpartner zu allen möglichen und unmöglichen Problemen in dieser Lebensphase finden. Auch im Erdgeschoss und künftig komplett einsehbar ist die Jugendinfo als zentraler Raum für Mittags- und Hausaufgabenbetreuung samt Computerarbeitsplätzen. Weil neben Pauken, Sorgen und Nöten aber auch der Spaß in der Molke nicht zu kurz kommen soll, wird weit mehr geboten.

So wurden im Keller zum Beispiel eine Siebdruckwerkstatt eingerichtet und ein Platz für Näharbeiten. Für Daniel Schweizer, ebenfalls in der Molke-Leitung, dürfte indes ein Traum in Erfüllung gegangen sein: Für seine Grafitti-Workshops gibt es nun eine eigene Lackier- und Sprayanlage samt Absaugtechnik nach modernstem Standard. „Damit können wir jetzt auch drinnen und wenn das Wetter mal nicht so schön ist arbeiten“, so Schweizer am Dienstag.

Das neue Jugendzentrum bietet ebenfalls eine neu eingerichtete Disko im Untergeschoss, einen überarbeiteten Saal samt Spiegelwand für Tanz- und Breakdanceworkshops, eine Veranstaltungssaal samt Bühne, einen Billiard- und Tischkickerraum und vieles mehr. Bei der Gestaltung haben Jugendliche selbst mitgearbeitet und zum Beispiel Möbel für das Café gebaut. Sie dürfen auch noch dabei helfen, die derzeit weiße Molke außen mit Graffitis zu gestalten.

Um das alles einmal selbst zu erleben und zu sehen bereitet das Molketeam derzeit ein Eröffnungswochende vor. Vom 21. bis 23. Oktober soll das neue alte Jugendhaus ausgiebig gefeiert werden. Neben Besichtigungen und Spielen sind Werkstätten und die Bar geöffnet, es gibt Club-DJs und Breakdance-Shows und etliche weitere Angebote.

