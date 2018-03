So sieht die Bühne für „Limp Bizkit“ am Bodensee aus

Das Open-Air-Konzert der Band „Limp Bizkit“ am 18. August, 20 Uhr, ist eine Premiere für das Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen. Jetzt hoffen die Veranstalter auf Wohlwollen der Anwohner – und hoffen zugleich darauf, dass das Superstar-Konzert kein Einzelfall bleibt.

„Wir werden bei dem Konzert Platz für 4000 Menschen haben“, sagte Matthias Klingler, GZH-Chef, am Montag im Gespräch mit der SZ. Er plane, künftig zwei bis drei Konzerte dieser Art pro Jahr stattfinden zu lassen. Schließlich sei das GZH dafür ideal gelegen.

„Die Bühne wird Richtung See ausgerichtet sein, mit dem Foyer des GZH im Rücken“, so Klingler. Das würde dafür sorgen, dass der Schall des Konzerts ebenfalls in Richtung See gehe und sei die anwohnerfreundlichste Variante der Veranstaltung. Trotzdem hat das GZH in den vergangenen Tagen schon Schreiben an Anwohner verschickt, in denen es um Verständnis um das Konzert bittet.

Mehr als 40 Millionen verkaufte Tonträger

Aufgegeben hat das GZH unterdessen wohl Pläne, Konzerte wie jenes von Limp Bizkit auf einer Seebühne zu veranstalten. Das sei derzeit noch Zukunftsmusik, unter anderem weil eine Seebühne nach bisherigen Plänen „zu wetteranfällig“ sei. Trotzdem hält er das Konzertgelände am GZH für ideal. So könnten Zugänge und Fluchtwege links und rechts des Hauses ideal kontrolliert werden – und zugleich hätte das Publikum eine herrlichen Ort, um Freiluftkonzerte zu genießen.

Limp Bizkit gehören zu den bekanntesten Bands ihres Genres und sind mit über 40 Millionen verkauften Tonträgern eine der erfolgreichsten dazu.