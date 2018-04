So lief das Entfesselungs-Experiment im Bodensee

Entfesslungskünstler Mario Richter wagte am Sonntag ein spannendes Experiment in Friedrichshafen: Er wurde gefesselt in den Bodensee geworden. Ob er wieder hochkam, sehen Sie hier im Live-Video.

Angst habe er nicht, aber großen Respekt, sagte Richter vor wenigen Tagen in einem Interview mit Schwäbische.de. Seit Wochen hatte er für diesen Tag trainiert - und anderem in der Therme Meersburg. Die Aktion sollte Spenden für die „Urmel Kinder-Krebshilfe“ einbringen.

Er will Geld für krebskranke Kinder sammeln - und dafür geht der Zauberer und Moderator Mario Richter sogar so weit, dass er sich in große Gefahr begeben will. Gefesselt am ganzen Körper will er sich ins eiskalte Wasser des Bodensees werfen lassen. Stattfinden soll die waghalsige Aktion am Sonntag um 15 Uhr im Gondelhafen in Friedrichshafen.