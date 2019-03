So lebendig war die Opening Night der Internationalen Bodensee-Messe

Das hat Spaß gemacht. Eine kurzweilig-witzige Show des Europaparks und ein Stargast, der sich beinahe um Kopf und Kragen geredet hätte, haben die IBO Opening Night am Dienstagabend zu einer launigen Geburtstagsparty für die Grande Dame der Häfler Messen gemacht.

Bevor es vor knapp 2000 geladenen Gästen in der frisch umbenannten Zeppelin CAT Halle A1 richtig lustig wurde, durften Messechef Klaus Wellmann, Oberbürgermeister Andreas Brand und Peter Hüni, Geschäftsführender Gesellschafter der Hüni GmbH & Co. KG in „Markus-Lanz-mäßiger“ Talkrunde mit Moderatorin Chrissie Weiss zurückblicken auf die Entwicklung der IBO und der Häfler Messe.

Eröffnungstalk mit Moderatorin Chrissie Weiss, OB Andreas Brand und Messechef Klaus Wellmann.

Der OB lobte die IBO selbst als „herausragende Verbrauchermesse, die sich über all die Jahre immer weiterentwickelt hat“ - und deren Gründer für ihren Pioniergeist. Peter Hünis Vater war einer dieser Gründer. Die IBO sei, so Hüni, eine der ersten Bürgerinitiativen in Friedrichshafen gewesen - und eine der besten in der Geschichte der Stadt.

Durch die Messe bleibt viel Geld in der Stadt. Peter Hüni

Denn: „Durch die Messe bleibt viel Geld in der Stadt.“ Klaus Wellmann nannte es „aktive Wirtschaftsförderung“ - und er nannte auch beeindruckende Zahlen: 5,8 Millionen Menschen hätten in 70 Jahren allein die IBO besucht und mehr als 30 000 Unternehmen dort ausgestellt. Für die treuesten Aussteller gab’s kräftig Applaus - und zum Schluss des offiziellen Programms einen Konfettiregen.

Vier Unternehmen als Pioniere

Vier Unternehmen waren von Anfang an durchgehend dabei: Vorwerk, Rilling, Leibinger und die Schwäbische Zeitung.

Auch vertreten - und zwar seit 70 Jahren: Die Schwäbische Zeitung mit einem Stand. (Foto: Felix Kästle)

Für Andreas Brand sind so treue Partner der lebende Beweis dafür, das Messen einfach mehr Spaß machen, als im Internet zu bestellen. Der IBO wünschte der OB, dass sie gesund und agil bleibt. Für den Messestandort wünsche er sich, dass man auch von Stuttgart aus mit Stolz auf den südlichsten Teil des Landes blicke und der Region eine Unterstützung zuteil werden lasse, die sie verdient habe. Die Gelegenheit, einmal mehr auf die suboptimale Infrastruktur im Bodenseekreis hinzuweisen, nutzte auch Klaus Wellmann.

Resi und der Traktor in Arizona

Richtig in Schwung kam die Opening Night, als Chrissie Weiss den Stargast des Abends, Schauspieler Wolfgang Fierek, zum Talk übers Thema Garten bat.

Musiker und Schauspieler Wolfgang Fierek sorgte für viel Unterhaltung zum Thema Garten. (Foto: Felix Kästle)

Der besitzt nämlich einen sehr prächtigen in Arizona - und zwar, weil ihn die anhaltende Kälte bei Dreharbeiten auf Rügen vor 25 Jahren Richtung Sonne und Wärme flüchten ließ. Als Fierek merkte, dass beim Publikum offenbar die falsche Botschaft angekommen war, beeilte er sich zu betonen: „Rügen ist echt super. Das muss man einmal gesehen haben.“ Dass die Ostseeinsel toll, aber kalt ist, wurde zu einem kleinen Running Gag des launigen Zwiegesprächs mit Chrissie Weiss. In dessen Verlauf erfuhren die Gäste nicht nur, dass es die von Fierek mit dem Traktor abgeholte Resi tatsächlich gegeben hat, sondern auch, dass der Schauspieler und Sänger vor Jahren schon mal auf der IBO war - und zu seiner eigenen Autogrammstunde eine volle Stunde zu spät kam. „Da waren nur noch die eingefleischten Fans da. Zwei waren es, glaube ich."

Die Tänzerinnen und Tänzer vom Europapark Rust zeigten beeindruckende Choreografien. (Foto: Felix Kästle)

Richtig Spaß gemacht hat zum Abschluss der offiziellen Messeeröffnung auch die Show des Europaparks, die an den kommenden Tagen auch die IBO-Besucher täglich erleben können. Eine musikalisch-tänzerische Reise durch die Zeit, garniert mit ein bisschen Artistik, ein bisschen Comedy und ein bisschen Magie. Oder war es Maggi?

Zauberkunst mit viel Können und vor allem viel Witz von Coperlin. (Foto: Felix Kästle)