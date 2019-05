164.000 Stimmzettel hat der Bodenseekreis ausgegeben. Die Zahl der Wahlberechtigten liegt etwas darunter, schließlich ist ein Puffer eingeplant. Sie alle sind heute aufgerufen, ihre Stimme(n) bei Europawahl, Kreistagswahl und Kommunalwahlen abzugeben. Seit dem Morgen sind die 170 Urnenwahllokale in den 23 Städten und Gemeinden geöffnet. Dazu kommen 47 Wahllokale für die Briefwahl. Mit Spannung wird erwartet, welche Parteien ins europäische Parlament beziehungsweise in die kommunalen Gremien einziehen und wie hoch die Wahlbeteiligung ist.

Ergebnisse für die Europawahl aus dem Kreis sind noch am Sonntag zu erwarten. Die Auszählungen für Kreis- und Kommunalwahlen erfolgen zu großen Teilen erst am Montag.

+++Update+++ Die Wahllokale sind geschlossen. Es beginnt die Auszählung.

+++Wahlbeteiligung +++

Erste Informationen zur Wahlbeteiligung sind aus Friedrichshafen bekannt. Hier haben nach Angaben der Stadtverwaltung 9.200 Menschen Briefwahlunterlagen beantragt. Inklusive Briefwahl lag die Wahlbeteiligung um 17 Uhr bei über 50 Prozent. 2014 lag die Beteiligung dort für die Gemeinderatswahl bei 44,6 Prozent, für die Kreistagswahl bei 44,3 Prozent und für die Europawahl bei 47,2 Prozent.

Im gesamten Bodenseekreis lag die Wahlbeteiligung 2014 für die Europawahlen bei knapp 55 Prozent. Für den Kreistag lag sie bei knapp 52 Prozent.

+++Europawahl+++

Mehr als 400 Millionen Wahlberechtigte in 28 Staaten bestimmen das zukünftige EU-Parlament. Zum Abschluss der viertägigen Europawahl bestimmen Deutschland und 20 weitere Länder an diesem Sonntag ihre neuen Abgeordneten. Auch im Bodenseekreis geben die Menschen ihre Stimme ab.

Vom 23. bis 26. Mai 2019 findet in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union die Europawahl statt. Die Europawahl 2019 ist die neunte Direktwahl zum Europäischen Parlament.

Die Wahllokale schließen am Sonntag um 18 Uhr. Danach beginnen die Wahlhelfer mit der Auszählung der Stimmen für die Europawahl. Gegen 19 Uhr dürften die ersten Ergebnisse vorliegen.

Bei den letzten Europwahlen 2015 lag die Wahlbeteiligung im Kreis bei knapp 55 Prozent. Die meisten Stimmen bekam damals die CDU mit 41,62 Prozent. An zweiter Stelle lag die SPD mit 20,44 Prozent. Die Grünen erlangten 15,04 Prozent der Stimmen. Dahinter reihten sich AfD (6,71 Prozent), FDP (4,11 Prozent), Linke (3,27 Prozent) und Freie Wähler (2,86 Prozent) ein.

+++Kreistagswahl+++

Im Bodenseekreis wird am Sonntag auch über die Besetzung des Kreistags entschieden. Das Wahlgebiet umfasst den gesamten Landkreis. Wahlberechtigt sind die Kreiseinwohner. Bei der letzten Kreistagswahl 2014 stimmten insgesamt 87.745 Menschen ab. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 51,95 Prozent. Stärkste Partei wurde die CDU mit 35,7 Prozent. Die Freien Wähler erreichten 21,3 Prozent. Dahinter reihten sich Grüne (16,4 Prozent), SPD (15,4 Prozent), FDP (4,5 Prozent) und Linke (3,4 Prozent) ein. Die Ergebnisse zur Kreistagswahl werden frühestens am Montag erwartet.

+++Kommunalwahlen+++

Ebenfalls an diesem Sonntag stehen die Wahlen für die Ortschafts-, Gemeinderäte und Kreistage in Baden-Württemberg an. Ein paar Rathäuser in der Region beginnen noch am Sonntagabend mit der Auszählung der Stimmen.

Der Großteil der Ergebnisse wird aber voraussichtlich erst im Lauf des Montags bekanntgegeben.

Erklärvideo: So funktioniert die Kommunalwahl

In Friedrichshafen liegt die Zahl der Wahlberechtigten bei 47.200. Um gleiche Voraussetzungen für die Wahlhelfer zu schaffen, hat die Stadt die Wahlbezirke verändert. Bislang lag die Zahl der Wahlberechtigten je Bezirk zwischen 700 und 1400. Jetzt liegt sie bei rund 1150 in allen 31 Bezirken in der Kernstadt. Hinzu kommen 15 in den Ortschaften und 13 Briefwahlbezirke. Am Wahltag und am darauffolgenden Montag, 27. Mai, sind rund 500 Wahlhelfer im Einsatz. Gewählt werden 40 Mitglieder und die Ortschaftsräte für Ailingen, Ettenkirch, Kluftern und Raderach.

Die Wahlbeteiligung bei der Gemeinderatswahl in Friedrichshafen lag 2014 bei 44,6 Prozent.

In Tettnang sind 22 Gemeinderatsmitglieder zu wählen. Dazu kommen elf Ortschaftsräte für Tannau, elf für Langnau und neun für Kau.