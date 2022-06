So kommen Fans des VfB Stuttgart an Tickets in Friedrichshafen

Teile der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga bestreitet der VfB Stuttgart in Weiler-Simmerberg im Allgäu. Umrahmt wird das Trainingslager vom 9. bis 16. Juli von zwei Testspielen beim VfB Friedrichshafen. Die Stuttgarter treffen am Samstag, 9. Juli (17.30 Uhr), auf den FC Zürich und am Samstag, 16. Juli (15.30 Uhr), auf den FC Brentford. Für beide Partien beginnt am Dienstag der Vorverkauf.

Auf der Hinfahrt ins Allgäu machen die Stuttgarter am 9. Juli zum ersten Mal Station in Friedrichshafen. Gegner ist der FC Zürich, der unter André Breitenreiter in der vergangenen Saison überraschend Meister wurde. Neuer Trainer beim FCZ ist Franco Foda – Schlagzeilen machte zuletzt auch der junge italienische Stürmer Wilfried Gnonto. Der 18-Jährige feierte sein Debüt in der italienischen Nationalmannschaft und dürfte dem FC Zürich in diesem Sommer eine stattliche Transfersumme einbringen. Die Züricher sind noch bis Samstag im Trainingslager in Weiler.

Zum Abschluss des Stuttgarter Trainingslagers gibt es am 16. Juli das Testspiel des VfB gegen den FC Brentford. Der Club aus der englischen Premier League bereitet sich vom 12. bis 19. Juli im Süden Deutschlands auf die Saison in England vor.

Für beide Partien im Friedrichshafener Zeppelinstadion gibt es Tickets ab 13 Euro. So viel kostet ein Stehplatz für einen Erwachsenen. Rentner, Studentinnen, Behinderte und Jugendliche bis 18 Jahren zahlen zehn Euro. Ein Stehplatz auf der überdachten Haupttribüne kostet 18 Euro, ein Sitzplatz 24 Euro. Sitzplatztickets gibt es im Vorverkauf ausschließlich beim Sportgeschäft Trends Sport (Paulinenstraße 94, Friedrichshafen) oder online (www.vfb-fussball.de). Alle anderen Tickets sind zudem bei der Postfiliale Ailingen sowie in der Geschäftsstelle des VfB Friedrichshafen erhältlich.