So klingt der Frühling in Friedrichshafen

Der Frühlingsbeginn ist die Zeit der Bauchgefühle. Im Gessler 1862 wurden sie mit einem musikalischen Soloprogramm von Adriana Lang zelebriert. Die Bandbreite des Liederabends war groß, die Sängerin hatte sehr unterschiedliche Lieblingslieder ausgewählt.

Beziehungen zwischen Freundschaft und Liebe – erfüllte wie unerfüllte – sind die besungenen Themen, das Verbindende der Songs. „I’m through with love“ schmachtete Marilyn Monroe einst im Film „Manche mögen’s heiß.“ Adriana Lang interpretierte dieses Durchsein mit der Liebe gefühlsbetont frisch, ohne Pathos, mit leicht ironischem Unterton. Das Bluesrock-Stück „Make you feel my love“ von Bob Dylan bekam durch die sehr klare Stimme der Mezzosopranistin eine völlig andere Farbe, da perlte der Frühling in Friedrichshafen. Auch Elvis Presleys „Always on my mind“ profitierte ohne das - sorry – King of Rock’n’Roll- Geknödel. Es sind die kleinen Dinge, die man hätte sagen oder tun sollen, heißt es in dem Text, erläuterte Lang erläutert. „Lehnen Sie sich zurück, lassen Sie sich verzaubern“, forderte sie das Publikum auf.

Mit „Over the Rainbow“ ging es weit zurück in die Musikkiste, draußen auf der Friedrichstraße kreuzetn sich derweil gerade die Wege von Fernbus und Stadtbus, drinnen in der Buchladen-Konzertabend-Bar schlug Adriana Lang den Bogen zu Newcomer Johannes Zelter und seinem Song „Ein Teil von meinem Herzen.“ Aufgrund des großen Andrang zum Liederabend – das Gessler 1862 war ausverkauft – wich Lang in eine Ecke vorne am Fenster, was der Akustik aber keinerlei Abbruch tat. Die Stimmung war ebenfalls gut, das Publikum bestand aus vielen Fans der Musikerin, die auch Chorleiterin, Klavier- und Bandlehrerin sowie Mitglied eines Trios ist. Sie begleitete sich selbst am Klavier, Hände und Stimme im Einklang.

Adriana Lang singt Edit Piaf

Ein besonderer Leckerbissen war dennoch das Instrumentalstück“ In un‘altra vita“ von Ludovico Einaudi, in dem die Musikerin der Pianistin den Vorzug vor der Sängerin gibt. Mit „Non, je ne regrette rien“ wagte sie sich an den Klassiker von Edith Piaf, deren Stimme so eng mit dem besungenen Schmerzenstrotz verbunden ist. Der totale Stimmungswechsel ging einher mit dem Popsong „You raise me up“, gefolgt von einem Instrumentenwechsel „so jetzt gibt’s Gitarre!“ zu „Strong Enough“ von Sheryl Crow. Der Song betreffe die Männer, sagte Adriana Lan und fragte: „Bist du hart genug – bist du stark genug, mich auch auszuhalten, wenn’s mir schlecht geht?“ Auf den Mega-Ohrwurm „Riptide“ von Vance Joy hatte sie einfach Bock zu singen, das Publikum hatte Freude, dazu im Rhythmus zu klatschen. Klavierklänge holten die Gäste aus der 50-minütigen Pause zurück, Sie gehörten zum Evergreen „Sunny“, beschwingt und mit strahlendem Lächeln von Lang interpretiert. Etwas böse sei der Text von „Paperbag“ aus der Feder der amerikanischen Singer-Songwriterin Fiona Apple, der von einem Liebes-Rückzieher handle. Wechselvoll war auch die Fortsetzung der Liedauswahl. „Gold von morgen“ von Alexa Feser, „Dream a little dream of me“, „The Rose“, dann ein koreanisches Liebeslied auf Koreanisch, gefolgt vom großartigen Bolero-Mambo „Sway“, ein etwas sauber-gewaschen klingendes „Ex’s & Oh’s“ und die Publikumsfavoriten „Halleluja“von Leonhard Cohen sowie „Mamma Mia“ von Abba. So vielfältig wie die Jahreszeit war dieser Liederabend, ein voller Erfolg für den Veranstalter und ein glücklicher Einstieg ins Wochenende für das Publikum, welches der Musikerin mit stehenden Ovationen applaudierte.