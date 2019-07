Von Deutsche Presse-Agentur

Beim Fußballspielen in Neu-Ulm sind am Wochenende mehrere Kinder durch den Eichenprozessionsspinner verletzt worden. Die giftigen Raupen haben Bäume auf dem Sportgelände am Muthenhölzle befallen.

Am Sonntagnachmittag kam eine 33-Jährige zur Polizeiinspektion Neu-Ulm und erstattete Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen unbekannt.

Hintergrund war, dass ihr neunjähriger Sohn und mehrere seiner Sportkameraden seit einem Fußballspiel am Samstag auf dem Gelände im Muthenhölzle an einem Hautausschlag leiden und ...