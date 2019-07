So kämpfen Frauen für eine eigene Tour de France

Liane Lippert sitzt vor dem Fernseher. Jeden Nachmittag nimmt sie zurzeit auf dem Sofa Platz und greift zur Fernbedienung. So wie sie das als Kind auch schon immer im Juli gemacht hat. Dann nämlich läuft die Tour de France – das größte Radrennen der Welt. Mittlerweile ist Liane Lippert selbst Profiradfahrerin und dennoch ist sie nach wie vor begeistert von dem, was sie auf dem Bildschirm sieht. „Das ist schon beeindruckend, was die Fahrer leisten.“

Mittlerweile ist bei der Friedrichshafenerin aber nicht mehr nur Begeisterung für die Leistung der männlichen Kollegen dabei, sondern auch ein wenig Neid – vor allem beim Blick auf die Zuschauermassen am Straßenrand. „Ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bei unseren Rennen wäre schon schön“, sagt die 21-Jährige. „Es wäre toll, wenn es mehr hochklassige Rundfahrten für Frauen gibt.“ Mit Ausnahme des Giro Rosa, dem Pendant zum Giro d’Italia der Männer, gibt es im Rennkalender der Damen fast nur Tagesrennen und Wettbewerbe mit weniger als fünf Etappen.

Auch bei der Tour de France beschränkt sich die Teilnahme der weiblichen Radfahrerinnen auf einen einzigen Tag. "La Course" heißt dieses Eintagesrennen der Frauen, das die Ausrichter der Tour vor fünf Jahren in ihre Rundfahrt einbetteten. Am kommenden Freitag, 19. Juli, ist es wieder soweit. Dann starten die Frauen zu einem 121 Kilometer langen Rundkurs um die Stadt Pau in Westfrankreich. Auch die Friedrichshafenerin Liane Lippert wird dann dabei sein.

Kreativer Protest von 13 Frauen

Dabei waren die Tour-Organisatoren in Sachen Gleichberechtigung eigentlich schon einmal weiter. 1984 gab es bereits eine Tour für die Frauen, die Tour Cycliste Féminin, Siegerin Mary Ann Martin stand in Paris auf dem Podium mit Männer-Sieger Laurent Fignon. Es folgten Sponsorenschwund und ein Streit, weil die Rundfahrt den Begriff "Tour" nicht verwenden sollte. 2009 wurde das Rennen eingestellt. Mittlerweile sind die Fahrerinnen längst wieder in den Schatten der Männer gerückt – ein Schatten, der so groß wirkt wie die Pyrenäen, in denen die Profis gerade ihren Tour-Sieger ermitteln.

Doch die Stimmen im Frauenradsport mehren sich, dass eine Frankreichrundfahrt für Frauen wiederbelebt werden soll. Besonders eindrucksvoll fordert derzeit eine Gruppe von 13 Radlerinnen für den weiblichen Radsport den gleichen Stellenwert, die gleiche Aufmerksamkeit und die gleiche Entlohnung wie ihre männlichen Kollegen. Damit diese Forderungen gehört werden, fahren die Amateursportlerinnen einfach ihre eigene Tour de France. Auf derselben Strecke. Den Männern immer genau einen Tag voraus. „Donnons des elles au vélo“ heißt das Projekt, was soviel bedeutet wie „Frauen, rauf aufs Fahrrad“. Bereits vor vier Jahren hat es die Claire Floret gegründet und ist das erste Mal ihre inoffizielle Tour de France gefahren. Damals hatte sie zwei Begleiterinnen. Im Jahr darauf waren es sechs, dann zehn und in diesem Jahr startete sie mit zwölf weiteren Fahrerinnen zu den insgesamt 21 Etappen – darunter auch eine Radlerin aus der Bodenseeregion.

Über die sozialen Medien verfolgt Liane Lippert das Engagement der Frauen. „Ich finde das eine gute Aktion“, sagt die ehemalige deutsche Meisterin. Eine Frankreichrundfahrt für Frauen parallel zu der der Männer hält sie aber für nicht sinnvoll. Zum einen würde das von den Startzeiten her schwierig werden, zum anderen sei die Streckenführung mit häufig mehr als 200 Kilometern Strecke und steilen Bergfahrten für den Großteil der weiblichen Fahrerinnen nicht zu leisten. Zehn Tage und rund 100 Kilometer pro Etappe würden schon ausreichen.

Immerhin, sagt Liane Lippert: „In den letzten Jahren hat sich schon Vieles verbessert.“ Ein Mindestlohn für die Profiradfahrerinnen soll 2020 kommen und bei einigen Wettbewerben wurde auch das Preisgeld erhöht. „Leider noch bei sehr wenigen Rennen“, so Liane Lippert. Auch an Sponsoren fehle es im Frauenradsport nach wie vor. Während die Betreuung in ihrem Team Sunweb ähnlich gut sei wie bei den Männern, hätten einige Frauenteams noch mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen. „Die haben keinen Bus, sondern sind im Camper unterwegs.“ Mit einer ähnlich populären Rundfahrt wie der Tour de France könnten mögliche Geldgeber angesprochen werden. Auch könnte ein derartiges Ereignis mehr Mädchen zum Radsport bringen. Liane Lippert kann sich durchaus vorstellen, dass bald ein Umdenken stattfindet: „Ich denke, dass ich noch ein paar Jahre fahre und hoffe, dass ich eine Tour de France für Frauen noch erlebe.“