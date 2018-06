Die 60 Bäume entlang der Rotach zwischen Aistegstraße bis zur Weilermühle stehen noch. Eigentlich sollten sie wegen eines Pilzbefalls bereits am Montag gefällt werden. Die Ortsgruppe Friedrichshafen der Naturschutzorganisation BUND hat die Fällung durch einen Eilantrag verhindert, der sich auf das Bundes-Naturschutzgesetz beruft.

Die geplanten Arbeiten werden zunächst nicht begonnen, teilte Pressesprecherin Monika Blank am Dienstag mit. Die Bäume sollten ursprünglich fallen, weil sie nicht mehr verkehrssicher seien und die Gefahr bestehe, dass sie bei starkem Wind umkippen könnten. Dadurch könnten Häuser in der Umgebung gefährdet und der Wasserabfluss in der Rotach behindert werden.

Der BUND sieht das anders. Er vermutet naturschutzrechtlich erhaltenswerte Fledermaus-Nistplätze in betroffenen Bäumen. Deshalb will er die Liste der betroffenen Bäume zunächst haben und prüfen. Die Stadt hat das zugesagt. Bis zu einer endgültigen Entscheidung, bleibt derzeit also alles, wie es ist.

Eva Schöllhorn, Mitglied der BUND-Ortsgruppe Friedrichshafen, erklärt, dass sie erst am Freitag von der beabsichtigten Fällung informiert worden sei. Die aber sollte Montag schon beginnen. Da Freitagnachmittag im Rathaus niemand mehr erreichbar gewesen sei, habe man sich zu dem Eilantrag entschieden, sagt sie. „Wir haben gleich am Montagmorgen den Eilantrag gestellt. Die Stadtverwaltung will uns jetzt mitteilen, welche Bäume gefällt werden. Die Liste ist uns Dienstagvormittag zugesagt worden", erklärt Eva Schöllhorn. Dem BUND geht es in erster Linie um Lebensräume von Fledermäusen, die von der Maßnahme betroffen sein könnten. „Hinzu kommt, dass die Rotach FFH-Gebiet ist, hier ist bei Eingriffen eine FFH-Prüfung oder zumindest eine -Vorprüfung notwendig. Auch diese muss zuerst vorliegen, bevor mit der Fällung eventuell begonnen werden kann“, schreibt der BUND in seinem Antrag.

Ein langsamer Prozess

Auf der Strecke entlang der Rotach sollen überwiegend Eschen gefällt werden, das habe mit dem Eschensterben zu tun, das durch einen kleinen Pilz ausgelöst worden ist, sagt die Stadtverwaltung. Fachleute der Forstwirtschaft gehen davon aus, dass etwa ein Drittel der Eschen mit dem Pilz klar komme. 95 Prozent der Bäume seien jedoch befallen und werden in ganz Baden-Württemberg auch gefällt. Der Pilz sorgt dafür, dass junge Triebe absterben. Ab und zu fault der gesamte untere Stamm eines Baumes ab. Der Pilz stammt ursprünglich aus Ostasien. Seit Anfang der 1990er Jahre hat er sich von Polen aus immer weiter nach Westen ausgebreitet.

Der Kreis schätzt die Situation dramatisch ein: Erwartungsgemäß seien die größten Schäden in Beständen entlang von Wasserläufen, in Tobeln und auf vernässenden Standorten zu finden. „Der Absterbeprozess bei Eschen wird sich über die nächsten rund zehn zehn Jahre hinziehen“, schreibt das Forstamt des Bodenseekreises in einer Dokumentation. Ein Erhalt befallener Eschen sei vermutlich in den meisten Fällen aussichtslos, heißt es dort weiter. Da das Totholz schneller abfalle als bei Eichen, sei ein Fällen oder Einschlag der betroffenen Stellen und Bäume wichtig. Aber eine sichere Einschätzung sei nur im belaubten Zustand zwischen Juni bis Mitte August möglich. Noch gesunde Eschen sollen auf jeden Fall belassen werden, da diese unter Umständen resistent sind und später als Samenbäume für die Folgegeneration wichtig werden können.