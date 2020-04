So geht es jetzt für Schulen und Hochschule am Bodensee weiter

Bund und Länder wollen die Corona-Beschränkungen langsam lockern. Das hat auch Auswirkungen auf Schulen und Hochschulen. Was das konkret für Friedrichshafen bedeutet.

Hochschulen sollen ab 20. April den Vorlesungsbetrieb aufnehmen, aber zunächst nur mit digitalen Angeboten über das Internet. Ausnahmen bilden technische und naturwissenschaftliche Fächer, wo in Laboren geforscht und gelehrt wird – hier sollen Präsenzveranstaltungen unter bestimmten Voraussetzungen wieder möglich sein. Für die DHBW Ravensburg mit seinem Standort Friedrichshafen kein Problem. Denn wie die Zeppelin-Universität die Hochschule hat bereits seit Beginn des Theoriesemesters Anfang April komplett auf Onlinelehre umgestellt, teilt Sprecherin Elisabeth Ligendza mit. Professoren, externe Lehrbeauftragte und Studenten treffen sich im virtuellen Kursraum und zeigen dort Präsentationen. Über eine Lernplattform tauschen sie Unterlagen und Aufgaben für Lehrveranstaltungen aus. „Wir freuen uns aber, dass bald Prüfungen stattfinden können und es Ausnahmeregelungen für Labore geben soll“, sagt Ligendza. Diese hätten die Professoren bisher alle nach hinten verschieben können. Die Lockerung der Labornutzung unter bestimmten Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen sei dennoch sehr im Sinne der Hochschule. Überlegungen zu Schutzmaßnahmen gebe es – so bastle der Hausservice derzeit an Plexiglasvorrichtungen. Man warte nun diesbezüglich auf Details.

Darauf warten auch die Schulträger und Schulleiter. Der Unterricht für Klassen mit anstehenden Prüfungen soll stattfinden, aber erst ab 4. Mai. Dafür hat die Landesregierung die Notfallbetreuung erweitert. Das siebte Schuljahr ist jetzt inbegriffen und in Anspruch nehmen können das auch die Eltern, die aufgrund der Öffnung von Einzelhandelsgeschäften arbeiten müssen.