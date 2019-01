So geht Demokratie

Erneuerung war gefragt, Enttäuschung über zurückliegendes Verhalten von Fraktionsmitgliedern war ausschlaggebend für deutliche Kritik. Dass die SPD in Friedrichshafen trotzdem weder in Vergangenheitsbewältigung noch Selbstmitleid zerfällt, sondern eine selbstbewusste Mannschaft an den Start schickt, lässt hoffen. Neben nachvollziehbarer Kritik an der amtierenden Fraktion sollte aber auch die Würdigung ihrer Arbeit nicht vergessen werden.