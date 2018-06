Der Zunftabend der Narrenzunft Kluftern findet dieses Jahr am kommenden Samstag, 3. Februar, im Bürgerhaus Kluftern statt. Geboten werden soll „ein tolles Programm mit viel Kurzweil“, so die Zunft.

Mit Büttenrede, Sketchen, Tänzen und musikalischen Darbietungen soll das Publikum in die närrische Welt von Kluftern entführt werden. Zwischen den Programmpunkten und in der Pause sorgt erstmalig die Band „Seefeuer“ für Stimmung. Nach dem Programm soll die Bühne dann für die Tanzwilligen freigegeben werden – und in der Bar im Foyer geht die Party ebenfalls weiter. Natürlich ist für das leibliche Wohl mit Speisen und Getränken gesorgt.

Die weiteren Termine in Kluftern sind am schmotzigen Dunnschtig, 8. Februar, um 9 Uhr, die Schülerbefreiung und anschließend der Rathaussturm.

Der ganze Ort feiert

Dann wird im ganzen Ort gefeiert. Um 14 Uhr beginnt der Dorfumzug mit Narrenbaumstellen ab dem Schloss in Efrizweiler in Richtung Kluftern.

Hierzu sind alle Kluftinger eingeladen den Dorfumzug mit ihren närrischen Ideen zu gestalten und zu bereichern. Anschließend ist dann der Fasnetshock im Bürgerhaus.

Am bromigen Freitag ist der Kinderball im Bürgerhaus Kluftern ab 14.30 Uhr. Für die Kleinen wird da ein lustiges Programm geboten. Der Eintritt zum Kinderball ist frei. Der Kehraus am Fasnetsdienstag beginnt schließlich mit dem Narrenbaumfällen um 19 Uhr. Danach gibt es einen Kehraushock in der Zunftstube, bis in einem kleinen Trauerumzug zur Fasnetsbeerdigung gelaufen wird. Im Anschluss darf in der Zunftstube noch einmal abschließend gefeiert werden, bis um 24 Uhr die Fasnet 2018 endgültig vorbei ist.

Noch Karten

An der Abendkasse gibt es noch die vom Vorverkauf verbliebenen Karten, Einlass ist ab 18.30 Uhr, das Programm beginnt um 19.30 Uhr. Informationen auch unter