So feiern die Senioren in Ailingen die Fasnet

Tolles Programm, ausgelassene Stimmung und ein bis auf den letzten Platz besetzter Saal: Die Ailinger Senioren-Fasnet war wie immer ein Riesenerfolg und begeisterte fast 400 gut aufgelegte Besucher in der Rotachhalle.

Das Organisationsteam mit Trudi Riek an der Spitze hat unter dem diesjährigen Motto „Du kannst nicht immer 17 sein“ ein pfiffiges und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das keine Wünsche offenließ. Die kleinsten Künstler kamen aus dem Kindergarten Ave-Maria und zeigten, dass sie zu den Größten gehören und der erst zwölfjährige Paul Brummel präsentierte als musikalischer Clown-Saxophonist ein schmissiges „New York, New York“. Eine gelungene Premiere auf der Ailinger Senioren-Fasnet legte Werner Böhmer aufs Parkett. Als „I‘ bin dr Sepp“ wusste er über alle wirklich wichtigen Lebensweisheiten Bescheid. Die Antwort auf die Frage, warum Nero damals Rom niedergebrannt hat, erscheint angesichts jüngerer Entwicklungen recht klar zu sein. „Ganz einfach: Damals gab’s dr Hafa noch nicht.“

„Ich bekomme so viele positive Rückmeldungen. Da freue ich mich immer schon auf die Organisation der nächsten Senioren-Fasnet. Es macht einfach Spaß, mit ehrenamtlicher Leistung, die auf vielen Schultern ruht, wieder aufs Neue etwas auf die Beine zu stellen“, sagt Trudi Riek und würdigte insbesondere die gut funktionierende Teamarbeit. Ich engagiere mich gerne für die Gemeinde, sagt zum Beispiel auch Heidi Kistler, die sich als überall präsente Bedienung über zu wenig Arbeit ganz gewiss nicht beklagen konnte. „Einfach unglaublich, wie hier gearbeitet wird und mit wie viel Herzblut alle bei der Sache sind. Man hat das Gefühl, dass ganz Ailingen an einem Strang zieht“, so auch der Eindruck von Hannelore Drescher und Maria König. Gut drauf sind auch die Häfler Margot und Herbert Walter, die selbst begeisterte Laientheaterspieler und Fasnetsaktivisten sind. „Unser Enkel hat uns per What’s App auf die Veranstaltung aufmerksam gemacht“, sagen sie dankbar.

Gern gesehener Gast war natürlich Ailingens Ortsrumsteher Georg Schellinger. „Ich komme gerne hierher und darf einen Nachmittag erleben, der um vieles schöner ist als ein langer Donnerstag im Rathaus“, so sein launiger Kommentar. Dass er sich vom „Psychologen“ Joachim Seliger erklären lassen durfte, dass die Ortsmitte und das Rathaus ohnehin das Zentrum der Narretei seien, das dürfte er gut verkraftet haben. Bedenklich allerdings, dass besagter Psychologe Schellingers Rede für den Rathaussturm schon vorab auf einer Klopapierrolle gefunden zu haben scheint.

Der Garde-Tanz unter der Leitung von Mara Späth, die „Frischen Girls“ der Berger Narrenzunft, die Turnerinnen um Klara Schweitzer und viele weitere Höhepunkte sorgten für kurzweilige Stunden. Nicht zu vergessen die Schalmeien und die Narrenzunft, die zum ersten Mal ihren originalen Hexentanz auch auf der Senioren-Fasnet zum Besten gaben. Nach einem gemeinsamen Vesper und dem musikalischen Ausklang mit Reinhold Hospach herrschte wohl Einigkeit darüber, dass nach der Ailinger Senioren-Fasnet in jedem Fall vor der Ailinger Senioren-Fasnet ist.