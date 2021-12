So feiern die katholischen Kirchen Weihnachten

In den katholischen Kirchen der Häfler Innenstadt müssen sich Besucher auch 2021 für die Gottesdienste an Heiligabend und teilweise am ersten Weihnachtsfeiertag im Vorfeld anmelden. Diese Termine haben die Gemeinden laut Pressemitteilung vorgesehen: An Heiligabend beginnt die Messe in St. Martin um 17 Uhr. St. Petrus Canisius lädt um 16 Uhr zu einem Krippenspiel, Eucharistiefeiern folgen dort um 20 und 22 Uhr. Die Anmeldung erfolgt unter Telefon 07541 / 389 60. Am ersten Feiertag ist in St. Petrus Canisius dann keine vorherige Anmeldung notwendig.

In St. Nikolaus mit der Eucharistiefeier an Heiligabend um 17.30 Uhr und am 25. Dezember um 11 Uhr müssen sich Besucher unter Telefon 07541 / 39 90 61 10 vorab registrieren.

St. Columban veranstaltet an Heiligabend um 16 Uhr eine Krippenfeier, die unter www.columban.de auch online übertragen wird. Um 22 Uhr beginnt die Eucharistiefeier, ebenso am ersten Feiertag um 9.30 Uhr. Die Anmeldung ist jeweils unter Telefon 07541 / 28 99 20 vorzunehmen.

In den anderen katholischen Kirchengemeinden muss laut Mitteilung wie folgt verfahren werden: In Fischbach findet an Heiligabend um 15.30 Uhr ein Krippenspiel am Fildenplatz unter freiem Himmel statt. Um 18 Uhr wird zur Christmette in St. Magnus geladen – wie auch am 25. Dezember um 10 und 17 Uhr. Anmeldetage hierfür sind Freitag, 17. Dezember, und Montag, 20. Dezember, jeweils von 9 bis 11 Uhr und 15 bis 18 Uhr unter Telefon 07541 / 95 29 99 22.

In Schnetzenhausen können Besucher an Heiligabend um 17 Uhr an der Krippenfeier im Pfarrgarten teilnehmen. Um 22 Uhr wird zur Wortgottesfeier geladen. Die Anmeldung unter 07541 / 411 12 ist am Freitag, und Samstag, 17. und 18. Dezember, jeweils von 15 bis 17 Uhr möglich.

Für die Gemeinden im Norden sind folgende Zeiten vorgesehen: Um 15.30 Uhr lädt St. Maria in Jettenhausen, um 16 Uhr die Kirche Zum Guten Hirten zur Krippenfeier. Für Letztere ist eine Anmeldung unter Telefon 07541 / 388 74 12 notwendig. Um 16 Uhr findet eine Krippenfeier im Gemeindehauses Berg statt, um 17 Uhr eine Krippenfeier für ältere Kinder und Jugendliche in der Kirche Zum Guten Hirten. Im Gemeindehaus Berg wird um 17 Uhr die Christmette mit integriertem Video des Krippenspiels gefeiert. Um 18.30 Uhr ist die Christmette in St. Maria in Jettenhausen geplant, um 21 Uhr in der Kirche Zum Guten Hirten. Am 25. Dezember sind die Gottesdienste um 8.45 Uhr im Gemeindehaus Berg, um 10.15 Uhr in der Kirche Zum Guten Hirten und um 10.15 Uhr in St. Maria Jettenhausen. Für diese Feiern liegen in den jeweiligen Kirchen Teilnahmekarten aus.

An allen Angeboten kann nur mit einer FFP2-Maske und 1,5 Metern Abstand zum nächsten Haushalt teilgenommen werden. Die Dauer ist auf etwa eine Stunde begrenzt. Alle Feiern sind musikalisch besonders gestaltet. Es wird auch gesungen, aber reduziert.