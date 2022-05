So ersparen Sie sich sogar die Ernte!

Endlich gärtnern auf hohem Niveau! Geplant war mein Hochbeet schon lange. Zuvor galt es allerdings in einem komplizierten Abwägungsprozess den perfekten Standort zu finden. Während ich gerne unüberlegt in Aktionismus verfalle, durchdenkt der ausführende Teil in unserer Ehe immer alles ganz genau. Wie groß? Wohin? Was rein? Tausend Fragen wollten beachtet werden.

Der zufällige Fund einer großen Transportkiste beschleunigte den vierjährigen Entwicklungsprozess. Inzwischen wächst Salat und Gemüse im Hochbeet wie sonst nur Unkraut. Stolz streiche ich jeden Morgen über die taufeuchten Blätter und freue mich auf meine erste Ernte. Doch was ist das? Löcher im Salat. Welker Blumenkohl-Setzling. Eine verkümmerte Karotte. Und dann entdecke ich die unliebsamen Untermieter. Es krabbelt – es wuselt. Ameisen. Dazu noch ein paar Schnecken.

Was dagegen tun? In diversen Gartenforen jagt ein Tipp den nächsten: Schneckenkorn, Rasierklingen, Unkrautvernichter, Schweröl, Elektrozaun... Die wahre Lösung liegt ganz nah: Brandbeschleuniger! Dann wäre ich auf einen Schlag alle kleinen Biester los – und müsste nicht mal mehr ernten.