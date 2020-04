So erfinderisch reagieren Bodensee-Unternehmen auf die Coronakrise

Inmitten der Krise werden Produzenten am Bodensee erfinderisch. Einige Unternehmen nutzen die aktuelle Auftragsflaute und stellen komplett neue Produkte her. Dadurch helfen sie mit, die Ausbreitung des Corona-Virus’ zu verlangsamen.

Nachdem der Stoff- und Gardinenhändler Mink aus Friedrichshafen bekanntgegeben hatte, 15 000 Mundschutzmasken aus Baumwolle nähen zu wollen (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete), machen nun auch zwei Markdorfer Unternehmen aus der Not eine Tugend.

So hat die die Firma J. Wagner eine Sprühtechnik zum Desinfizieren großer Flächen auf den Markt gebracht. Laut einer Mitteilung des Oberflächenspezialisten können damit Desinfektionsmittel bis in die kleinste Ritze versprüht werden, um so Viren, Keime und Erreger zu beseitigen.

Verwendet werden könne die mobile Sprühdesinfektion sowohl für Bereiche des täglichen Lebens als auch für Bereiche, in denen sich bereits erkrankte Personen aufgehalten haben, heißt es in der Produktbeschreibung. Beispiele seien Sanitäranlagen und Umkleidebereiche, Arbeitsstätten und Büros, Gastronomie, Bildungseinrichtungen, Öffentlicher Nahverkehr, Öffentliche Gebäude, Plätze und Wege.

Auch das Unternehmen Konrad Knoblauch in Markdorf, das normalerweise Modehäuser, Büroräume und Gastronomiebetriebe einrichtet, hat umgesattelt und stellt nun einen Plexiglas-Spritzschutz gegen Tröpfcheninfektion her. Dieser solle Mitarbeiter in Berufen schützen, für die weder Homeoffice noch Kurzarbeit eine Option sei und die nicht die Möglichkeit haben, bei der Arbeit ausreichend Abstand zu halten, erklärt Unternehmenssprecherin Julia Kohler. Dazu gehören etwa Steuerberater, Behörden und Versicherungen. Den transparenten Spritzschutz könne man dazu ganz einfach am Schreibtisch festklemmen. Im Sortiment ist außerdem eine Schutzwand, die man frei auf Tresen oder Theken aufstellen kann – besonders vorteilhaft für Stellen mit Kundenverkehr, etwa für Apotheken, die Medikamente an ihre Kunden durchreichen wollen.

Die Umstellung war laut Unternehmenssprecherin einfach, Maschinen hätten dafür nicht eigens umgerüstet werden müssen. Hinzu kommt: „Die Nachfrage nach Plexiglas ist derzeit enorm groß.Wir sind in der glücklichen Position, genug Rohstoff zu haben und kurzfristig liefern zu können.“

Das große Geld macht Konrad Knoblauch laut Sprecherin mit den neuen Produkten nicht. „Uns geht es mehr darum, die Möglichkeit zu nutzen, anderen Menschen zu helfen“, sagt Kohler. Doch obwohl man den Plexiglas-Schutz nur über die sozialen Medien beworben habe, sei das Interesse schon jetzt groß – auch wenn es noch lange dauere, bis Arbeitgeber oder Gemeinden Gelder für die neue Anschaffung freigeben.

Die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis lobt eine solche Anpassungsfähigkeit. „Die Unternehmen im Bodenseekreis sind für ihre Innovationskraft bekannt“, ist Geschäftsführer Benedikt Otte überzeugt.

Dass Unternehmen kurzfristig ihr Produktionsprogramm ergänzen, zeuge von dem großen Maß an Flexibilität, das Unternehmen besitzen. Das zeigten auch Restaurants, die auf Lieferbetrieb umgestellt haben, und Einzelhändler, die sich in Gutscheinplattformen eintragen.

„Als Wirtschaftsförderung des Bodenseekreises freuen wir uns über dieses gelebte Unternehmertum“, lobt Otte. „Gleichzeitig ist uns aber auch bewusst, dass damit nur bedingt aktuell ausfallende Umsätze ersetzt werden können und es vielen Unternehmen gar nicht möglich ist, ihr Leistungsspektrum kurzfristig gravierend zu verändern.“

Deshalb stelle die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis auf ihrer Homepage umfangreiche Informationen über Hilfsmaßnahmen zur Verfügung und stünde zudem mit Rat und Tat zur Verfügung.