So emotional verabschieden sich die VfB-Volleyballer von der ZF-Arena

Mit einem emotionalen Brief haben sich die Volleyballer des VfB von der ZF-Arena verabschiedet. „Es war uns eine Ehre“, steht da zu lesen. Hier das Schreiben im Wortlaut, das auch auf der Homepage und der Facebook-Seite des deutschen Rekordmeisters zu finden ist.

Liebe ZF-Arena, heute machen wir mit Dir Schluss. Beziehungsweise Du mit uns. Unsere Beziehung ging jetzt 17 Jahre. Über 50 Jahre hast Du selbst auf dem Buckel und warst erst Messehalle, dann die Heimat von Generationen von Volleyballern. Könnten Deine Wände Geschichten erzählen, es wären tausende. Jeder Zentimeter hier ist Geschichte.

Auch Paloma ist mit Ihrem Papa Markus Steuerwald zum letzten Mal in der ZF-Arena. (Foto: VfB Volleyball)

Acht Meisterschaften haben wir mit Dir erlebt. Auch die Berlin Recycling Volleys konnten hier schon feiern. Denen wird es vermutlich auch gerade etwas flau in der Magengegend werden. Was für legendäre Begegnungen wir uns hier mit den Berlinern geliefert haben, vor fast 4000 Menschen. Kaum vorstellbar, dass es das jetzt nicht mehr so gibt.

Heute sind wir die Stufen zum letzten Mal nach unten gegangen – 58 durchs Treppenhaus, 61 hinab zur Spielfläche. Mit den Schlüsseln können wir nichts mehr anfangen, denn schon morgen werden die Schließanlagen getauscht. Eine Vorsichtsmaßnahme, damit wir nicht auf dumme Ideen kommen. Viele Nachrichten von Fans und ehemaligen Spielern haben uns seit Freitag erreicht. Ein paar davon waren sogar hier, um sich persönlich von Dir zu verabschieden.

An Dir als Arena hing so viel. Nicht nur die Profis haben jetzt keine Heimat mehr. Der Staff, das Büro und alle Helfer drum herum sind geschockt. Es geht nicht nur um die emotionale Beziehung zu Dir, sondern auch um Arbeitsplätze. Ein Volleyballclub ohne Halle ist wie ein Ball ohne Luft. Und so fühlen wir uns auch gerade.

Generationen von Nachwuchsvolleyballern gingen hier in die Schule der Volley YoungStars: Max Günthör, Sebastian Schwarz, Jakob Günthör, Markus Steuerwald, Julian Zenger – all diese Nationalspieler sind unter Deinem Dach zu Profis gereift. Auch dieses Projekt, das so wichtig ist für den deutschen Volleyball, steht nun ohne Dich ziemlich im Regen. Dazu kommen unzählige Nachwuchsteams, die den Traum von der Profikarriere nun von zu Hause aus träumen, und der Breitensport, der in die Röhre schaut.

Ein Ende mit Schrecken soll ja bekanntlich etwas Besseres sein als Schrecken ohne Ende. Uns tut der Abschied trotzdem weh. Mach’s gut. Es war uns eine Ehre.

Deine Häfler Volleyballer