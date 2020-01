Der Erlanger Peter Smolka hat die Welt im Fahradsattel umrundet. Viereinhalb Jahre hat er dafür gebraucht. Am Sonntag, 26. Januar, um 18 Uhr präsentiert er seinen audiovisuellen Reisebericht „Rad ab“ im Graf-Zeppelin-Haus. Als langsam Reisender ist Smolka stets nah an Menschen und Natur. Er nimmt Indien intensiv mit der Nase auf, Südostasien mit dem Gaumen, genießt die Freiheit in der Weite Kanadas. Überrascht ist er von der Warmherzigkeit der Menschen in Mexiko und Kolumbien, ausgerechnet in den Ländern, die sonst eher wegen der Drogenkriminalität Schlagzeilen machen. Allerdings macht der Erlanger in Amerika auch dunkle Erfahrungen: In Nicaragua überfallen ihn zwei Männern mit einer Machete, in Argentinien wird ihm drei Jahre nach dem Tours Tour das Fahrrad gestohlen. Da Flüge über die Ozeane ein Bruch im Reisetempo wären, wählt Smolka den Seeweg und erfährt so auf Reisen über Pazifik und Atlantik viel über das Leben auf Containerschiffen. Nach der Durchquerung Afrikas von Kapstadt bis Kairo kehrt er über den Bosporus nach Europa zurück. Nach 88 000 geradelten Kilometern durch 68 Länder kommt er viereinhalb Jahre nach dem Start wieder in Erlangen an. Foto: Smolka