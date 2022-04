Binder stichelt: Smartografie

In der Bürgerballbütt war er eine Institution, seit vielen Jahren bereichert er die „Schwäbische Zeitung“ Friedrichshafen jeden Montag mit seiner Mundart- und Reimkolumne „Binder stichelt“. Jetzt setzen wir noch einen drauf: Ab sofort gibt es Jürgen Binder jeden Montag auch als Audio-Format zu hören.

Wer den närrischen Feingeist einmal live erlebt hat, der weiß, wie das zu klingen hat, was er jeden Montag in der SZ in schriftliche Verse gießt. Ab sofort muss man sich das nicht mehr dazudenken, sondern kann es sich anhören:

Derzeit isch bei uns am See

manchmal scho des Wetter schee.

An des Ufers Promenade

duet dann zwar no niemand bade.

Doch sieht me Mensche heftig grinse

in ihres Smartphons Fotolinse.

Was hat, han i scho öfters dacht,

me früher ohne Smartphone g’macht?

Heut isch das Non-plus-ultera

das Smartphone mit de Kamera,

weil du auf dem Display siehsch,

ob du au guet im Bildle bisch.

Sind deine Ärm it ganz so lang,

dann kaufsch dir eine Selfie-Stang.

Damit kannsch sogar im Sitze

a Panorama-Foto blitze.

Und du muscht au it alloi

auf so me Selfie-Bildle sei.

Oin Klick und auf me Bildle bischt

du mitsamt em Herr Minischt-

-er; oder - ganz en hoiße Tipp -

du bannsch auf deinen Spoicherchip,

wie a Rockband dich umringt,

und dich als „Märchenprinz“ besingt.

Egal ob es der Papscht, die Queen,

notfalls die Hopfekönigin:

Stell di oifach nebe dra,

drück‘s Knöpfle von deim Smartfon ra.

Teilsch‘s Bildle dann bei WhatsApp du,

dann jublet älle Freund dir zu.

Manche wisset‘s vielleicht schon:

Me ka mit so me smarte Phone

it alloi smartografiere.

Noi, sogar telefoniere.