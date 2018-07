Um Zukunftstechnik geht es in der Bürger-Universität an der Zeppelin Universität: Zu Gast ist am 9. Dezember Stephan Wrage, Gründer und Geschäftsführer von SkySails .

„Windkraft profitabel nutzen“ lautet sein Thema ab 19 Uhr auf dem ZU-Campus am Seemooser Horn in Friedrichshafen. Die Idee klingt einleuchtend: Wind ist billiger als Öl und auf hoher See die kostengünstigste und umweltfreundlichste Energiequelle. Die SkySails GmbH hat ein Antriebssystem mit vollautomatischen Zugdrachen entwickelt, das die Treibstoffkosten eines Schiffes im Jahresschnitt um bis zu 35 Prozent senken kann, heißt es in einer Pressemitteilung. Seit einem Jahr ist SkySails Teil der Zeppelin-Gruppe: Die Zeppelin Power Systems beteiligte sich als strategischer Partner an SkySails. Inzwischen betreiben beide Unternehmen gemeinsam die Zeppelin SkySails Service- und Vertriebsgesellschaft zur weiteren Vermarktung.

Stephan Wrage verantwortet als Gründer von SkySails und Vorsitzender der Geschäftsführung die Bereiche Marketing, Vertrieb, Öffentlichkeitsarbeit, Investor Relations und Business Development. Er arbeitet an der Entwicklung und Vermarktung des Zugdrachen-Antriebs. Privat ist er begeisterter Segler und Lenkdrachenflieger. Anmeldungen werden entgegengenommen unter www.zeppelin-university.de/veranstaltungen.