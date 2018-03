Shakespeare lebt! Zumindest seine Werke. Das Spielbrett Dresden hat sich dem „Sommernachtstraum“ angenommen und das Liebes-Verwirrspiel an den Theatertagen am See gezeigt. Es ist wohl das meist aufgeführte Werk des englischen Dramatikers und Lyrikers. Obwohl schon oft gespielt und gesehen, kam in der Version der Dresdner keine Langeweile auf. Skurriles Volkstheater, deren Handlung Regisseur Ulrich Schwarz einen modernen Touch verliehen hat.

Die Geschichte ist bekannt: Die Rahmenhandlung bildet die bevorstehende Hochzeit von Theseus und Hippolyta. Vier Handwerker machen sich auf, um im nahe gelegenen Wald ein Theaterstück für die bevorstehende Hochzeit zu proben. Hier verirren sich aber auch Lysander und Hermia, die geflohen sind, da Hermias Vater seine Tochter lieber mit Demetrius verheiratet sehen will. Von eben diesem werden sie verfolgt. Er will Lysander an den Kragen, da er ihm seine geliebte Hermia ausgespannt hat. Doch Demetrius ist nicht allein. Ihm wiederum folgt Helena, die unsterblich in Demetrius verliebt ist. Leider sind alle zur falschen Zeit am falschen Ort, denn Geisterkönig Oberon und seine Frau Titania, die Feenkönigin, liegen im Streit. Das beschert nicht nur schlechtes Wetter im Wald, sondern verbreitet auch schlechte Stimmung. Erdmops Puck, in Diensten Oberons, sorgt zudem mit seiner quirligen Art für Verwirrung und träufelt gefühlte literweise Liebestropfen um sich. Leider erwischt er den Falschen und das Verwirrspiel um die Liebe beginnt.

Um die Hochzeit von Theseus und Hippolyta spinnen sich drei weitere Handlungsstränge. Da sind die urkomischen Handwerker, die in der Variante des Dresdner Spielbretts mit dem Shakespeare-Stück „Romeo und Julia“ bei den Hochzeitsfeierlichkeiten auftrumpfen wollen. Dann gibt es das Feen- und Elfenreich, in dessen Mittelpunkt Puck in skurriler Art und Weise das Geschehen kommentiert und schließlich noch die Liebenden, die durch den Fehler Pucks in eine Art Liebeswahn verfallen. Nur leider in die falsche Person.

Ulrich Schwarz fügt dem noch einen Figur hinzu. Die des Barkeepers, der mitten im Wald Getränke wie McBeth, Hamlet oder die Cocktailvariante „Ophelia Fun“ ausschenkt. Wie ein Bänkelsänger im Mittelalter, spielt der Barmann auf seiner Gitarre und analysiert singend das Geschehen. Sah Shakespeare in seinem Original „Sommernachtstraum“ noch das Schauspiel von „Pyramus und Thisbe“ für die Handwerker vor, tauschte der Regisseur dieses kurzerhand durch „Romeo und Julia“, was der Komik keinen Abbruch tat. Die gewollt dilettantische Darstellung ließ die Lachtränen fließen und niemand stirbt so gekonnt, so lange und so dramatisch wie Marcel Lipfert als Romeo.

Das eher schlichte Bühnenbild, wird durch die gekonnte Kostümierung und Maske bunt. So bunt wie das Schauspiel der Darsteller. Das ist Volksbühne vom Feinsten.