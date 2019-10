Skiclub Buchhorn trauert um Ehrenvorstand Werner Gussmann

Der Ehrenvorstand des SC Buchhorn, Dr. Werner Gussmann, ist am vergangenen Montagabend verstorben. Der Skiclub Buchhorn trauert um eine herausragende Persönlichkeit und spricht den Hinterbliebenen sein tiefstes Beileid aus.

Gussmann trat 1954 in den Ski-club ein und wurde bereits 1955 zum zweiten Vorsitzenden gewählt. Dieses Amt begleitete er 28 Jahre bis 1983 und prägte den Verein in dieser Zeit maßgeblich. In den Anfängen des Vereins, zehn Jahre nach Kriegsende, war dies keine einfache Arbeit. Als Stellvertreter des Vorstands war er mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert. Es galt, Strukturen zu schaffen, Vereinsmitglieder zu werben, nach geeigneten Häusern zu suchen, welche als mögliche Skihütten geeignet waren. Dank seiner Verbindungen zur Stadt Friedrichshafen, auch als Mitglied des Gemeinderats, war er für diese Vereinsaufgaben genau die richtige Wahl. Mit seinem klugen Verstand, seiner Besonnenheit und seinem Verhandlungsgeschick hat er zahlreiche wichtige Entscheidungen getroffen. Die wichtigste Entscheidung der Vorstandschaft war wohl 1961 die Anmietung der Hütte am Golm. Sie wurde zum Kern des Vereins und ist es bis heute noch. Durch seine Voraussicht wurden die Weichen des Vereins in den Anfangsjahren gestellt. Der damals eingeschlagene Weg hat sich als der richtige erwiesen, kann der Verein doch in zwei Jahren mit fast 800 Mitgliedern sein 70-jähriges Bestehen feiern.

Nach dem Tod des damaligen ersten Vorstandes Hans Pickart, mit dem Gussmann 23 Jahre den Verein geführt hat, begleitete er dessen Nachfolger noch bis 1983. Insgesamt 28 Jahre als zweiter Vorsitzender sind bis heute unerreicht im Verein. Dafür und für sein herausragendes ehrenamtliches Engagement wurde er mit vielen Ehrungen ausgezeichnet, unter anderem dem großen Bundesstern sowie dem Ehrenbrief des Schwäbischen Skiverbands.

Zu seinem Abschied wurde er zum Ehrenvorstand des SCB ernannt. In dieser Funktion war er Ratgeber für den 1988 begonnen Verjüngungsprozess unter Vorstand Martin Hansbauer.

Bis vor zehn Jahren nahm er noch regelmäßig an den Ausschusssitzungen teil, wo seine Ratschläge und Hinweise stets hoch willkommen waren. Bis zuletzt hatte er immer reges Interesse am Verein und solange es die Gesundheit erlaubte, war er Gast bei den Veranstaltungen des SCB.

Werner Gussmann war bis heute die Wurzel des Vereins. Der Ski-Club Buchhorn verliert mit ihm ein herausragendes Vereinsmitglied, seinen langjährigen Ehrenvorstand und einen sehr guten Freund, welchem der Verein für immer zum Dank für seine Leistungen verpflichtet ist. Werner erhält einen Ehrenplatz in unseren Herzen und wird im Verein unvergessen bleiben.