Skibasar: Um neun Uhr beginnt die Schnäppchenjagd

Über 5000 neue und gebrauchte Wintersportartikel warten am Samstag ab 9 Uhr auf neue Abnehmer, wenn der Häfler Skibasar auf der Neuen Messe Eingang Ost seine Pforten öffnet. Mit großem logistischem Aufwand haben wieder die vier größten Friedrichshafener Skisportvereinigungen des Ski-Club Buchhorn, Ski-Club Schnetzenhausen, Ski- und Bergfreunde der TSG Ailingen und der Abt. Ski- und Bergsport im VfB Friedrichshafen die beliebte Veranstaltung in der Messehalle A7 auf über 6000 Quadratmetern Ausstellerfläche gemeinsam gestemmt. Christoph Schwertel und Wilfried Wesener vom Ski-Club Buchhorn zeigten sich bei der gestrigen Warenanlieferung (unser Bild) bereits sehr zufrieden - ihrer Meinung nach dürften dieses Jahr wieder Artikel für Kinder und Schutzprotektoren der Renner werden. Für alle, die noch unentschlossen und fachlich weniger versiert sind, stehen Fachberater der Skivereine zur Verfügung. Neben der „Schnee-Bar“, die mit Kaffee und Waffeln aufwartet, besteht auch die Möglichkeit, sich an Infoständen von Partner-Skigebieten ausgiebig zu informieren. Der Skibasar endet am Samstag um 12 Uhr. Der Eintritt ist frei. Bild: Christian Lewang