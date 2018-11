Der Ski-Club Buchhorn blickt auf eine erfolgreiche und abwechslungsreiche Saison mit unvergesslichen Momenten in gemütlicher Gesellschaft zurück. Bei der 67. Jahreshauptversammlung ließen rund hundert anwesende Mitglieder im Roncallihaus das vergangene Jahr Revue passieren. Außerdem wurden einige Mitglieder für ihre Treue und Mitarbeit geehrt.

Heiter und ausgelassen ist die Stimmung im beinahe aus allen Nähten platzenden Roncallihaus, obwohl nur ein Bruchteil der insgesamt 750 Vereinsmitglieder anwesend ist. Der wiedergewählte Vorstandsvorsitzende, Daniel Baumbusch, beschreibt die vergangenen 365 Tage des wetterabhängigen Sports als „Bilderbuchwinter, auf den ein fulminanter Sommer folgte“. Jedoch nicht allein auf die Witterungsverhältnisse kommt es beim Skisport an – der Verein Ski-Club Buchhorn lebt vor allem vom Einsatz zahlreicher Mitglieder, die sich für ein vielfältiges Programm für Jung und Alt engagieren. Von unterschiedlichen Skikursen für verschiedene Altersstufen, über Aktiv- und Genusstage bis hin zu Hüttenwochenenden mit Après-Ski-Partys – dem Verein sind als Ritter und Prinzessinnen verkleidete Skianfänger ebenso wichtig wie professionelle Wettkampfteilnehmer, die durch Kraft, Kondition und Koordination den ein oder anderen Erfolg einstrichen.

Trotz heftigen Januarstürmen und einem Krankheitsvirus, der 20 Mitglieder kurzzeitig außer Gefecht setzte, erinnern sich die meisten vor allem an die Höhepunkte des Jahres, wie zum Beispiel die erstmalige Teilnahme des Vereins beim Drachenbootfahren am Seehasenfest. Gegenüber neuen Mitgliedern und Ideen präsentiert sich der Ski-Club Buchhorn sehr offen. Der Verein, bei dem es auch finanziell rund läuft, ist stets interessiert daran, mit der Zeit zu gehen und sich weiterzuentwickeln, vor allem was Aus- und Weiterbildungen, Online-Anmeldungen für Events, Medienpräsenz im Internet und Vielfältigkeit der Angebote angeht. Und das Konzept geht auf: 36 Mitglieder wurden auf der Versammlung für ihre 25-, 40-, 50- oder sogar 60-jährige Mitgliedschaft im Ski-Club Buchhorn geehrt. Drei Mitglieder des Vereins durften sich zudem über eine Ehrung freuen: Christoph Schwertel wurde für 20 Jahre im Ausschuss des Vereins geehrt, für sein einzigartiges Engagement überreichte Sportkreispräsidentin Eveline Leber Jürgen Hauke die Ehrennadel in Bronze des Württembergischen Landessportbunds, und Natalie Baumbusch erhielt für ihren besonderen Einsatz im Medienbereich von der Bezirksvorsitzenden des Schwäbischen Skiverbands die Ehrennadel in Bronze.