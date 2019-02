Ski-Club Buchhorn trumpft bei Titelkämpfen auf

Beste Pistenverhältnisse und schönes Winterwetter haben 66 Starter bei den alpinen Stadt- und SCB-Vereinsmeisterschaften vergangenen Sonntag am Golm vorgefunden. Der Ski-Club Buchhorn als Ausrichter sorgte laut Eigenbericht für perfekte Rennbedingungen. Erstmals erfolgten Vereins- und Stadtmeisterschaften in einem Rennen mit getrennter Wertung.

Stadtmeisterin wurde Alisa Kopp vom SC Schnetzenhausen, die in beiden Läufen fast eine Sekunde schneller war als ihre Verfolgerin Katharina Schwartz (SCB). Bei den Herren brachte der SCB zwei zeitgleiche Sieger mit Lukas Wuttke und Tobias Boller aufs Stockerl. Die beiden durfen sich damit als Vereinsmeister des SC Buchhorn den Wanderpokal teilen. Zunächst legte Wuttke mit 24,77 Sekunden die Bestzeit im ersten Lauf vor, sein Konkurrent hatte da noch 42 Hundertstelsekunden Rückstand. Boller drehte den Spieß dann um und fuhr im zweiten Lauf exakt die gleiche Zeit. Durch den Modus „Best-of-Two“ wurden damit beide zum Sieger gekürt. Neue SCB-Vereinsmeisterin wurde Katharina Schwartz vor ihrer Schwester Daniela. Die schnellste Familie auf Ski in Friedrichshafen stellte der SCS mit Steffen, Johanna und Paul Maier. Und in den Mannschaftswertungen siegte der SCB bei den Damen und Herren.