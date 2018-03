Ski-Club Buchhorn ermittelt am 3. März die Vereinsmeister

Am Golm in Tschagguns (Vorarlberg) finden am Samstag, 3. März, die alpinen Vereinsmeisterschaften des Ski-Clubs Buchhorn (SCB) statt. Laut Vereinsvorschau gehen die beiden Titelverteidiger Franziska Auer und Tobias Boller an den Start.

Das Rennen wird als Riesenslalom mit zwei Durchgängen auf der Rennstrecke am Außergolm ausgetragen. Dabei wird der Lauf auf diesem Hang so gesteckt, dass auch Kinder und Senioren Spaß am Wettlauf gegen die Zeit haben. In den vergangenen Jahren hat der SCB-Nachwuchs imponierende Leistungen gezeigt, sodass die Erwachsenen oft das Nachsehen hatten. Für einen fairen Wettkampf sollen die Voraussetzungen geschaffen werden.

Die Startnummernausgabe am 3. März beginnt um 8.30 Uhr vor der SCB-Hütte. Für sämtliche Rennläufer besteht anschließend genügend Zeit zur Besichtigung bis zum Rennstart um 10.30 Uhr. Auf der Hütte bietet der SCB im Anschluss an das Rennen eine Mittagsverpflegung für Rennläufer und Betreuer an. Nach der Zeitauswertung werden gegen 14 Uhr die Sieger der verschiedenen Klassen mit Pokalen und Medaillen geehrt.