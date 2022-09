Skate Contest in der Kitzenwiese

Die Aktionsgruppe der Mitglieder der "Jugendarbeit Bodenseekreis" organisiert gemeinsam mit Lindau Move e.V. die Lake-Skate-League für und mit Jugendlichen. Nach Langenargen, Lindau, Markdorf und Kressbronn findet der Abschlussevent am Samstag, 8. Oktober, auf der Skateanlage in der Kitzenwiese in Friedrichshafen statt. Für flotte Musik an der Strecke sorgt ein DJ, kündigt die Stadt an. Zum Abschluss werden die Gesamtsieger der Lake Skate League geehrt.

Der Skate Contest beginnt um 14 Uhr. Nicht nur für die aktiven Skater, sondern auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer wird einiges geboten sein. Erfrischende alkoholfreie Cocktails werden von den Mitgliedern des Jugendparlaments in der mobilen Cocktailbar, der Aloa-Saftbar, zubereitet. Für das Essen sorgt der Foodtruck „Esskurver“.

Bereits ab 13 Uhr kann man sich direkt vor Ort anmelden. Dazu bitte das vollständig ausgefüllte Anmeldeformular mitbringen. Wer möchte kann es auch schon vorab per Mail an m.knoepfler@friedrichshafen.de oder per Post an das Amt für Soziales, Familie und Jugend – Jugendbeteiligung, Miriam Knöpfler, Adenauerplatz 1, 88045 Friedrichshafen, senden. Bei minderjährigen Teilnehmenden ist zwingend die Unterschrift der Erziehungsberechtigten erforderlich.

Während der Veranstaltung ist die Platanenstraße zwischen der Länderöschstraße und der Zufahrtsstraße auf die B 31 von 10 Uhr bis 20.30 Uhr wird gesperrt.