Sjaella singen A-capella Barockmusik und nordische Weisen

Neue Arrangements englischer Renaissance- und Barockmusik sowie zeitgenössische Werke und Volksweisen aus dem Norden Europas in A- cappella präsentieren Sjaella am Freitag, 20. Mai, um 20 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus im Rahmen des Bodenseefestivals. Homogen und individuell, leicht und kernig, präzise und frei – dieser Facettenreichtum ist es, der den Klang von Sjaella ausmacht. Die Sängerinnen dieses A-cappella-Ensembles, die sich aus Kinderzeiten kennen, haben ihren gemeinsamen Weg schon vor Jahren gefunden und entdecken doch immer wieder neue Abzweigungen. Die Sopranistinnen Franziska Eberhardt, Marie Fenske und Elisabeth Mücksch singen mit Marie Charlotte Seidel (Mezzosopran) sowie Felicitas Erben und Helene Erben (Alt) und sind offen für neue Einflüsse, lieben musikalische Vielfalt und haben den Mut, Grenzen auszudehnen. Ihr Repertoire ist entsprechend breit gefächert, in unterschiedlichsten Genres fühlen sie sich zuhause. Diese Vielseitigkeit und die Nähe zu ihrem Publikum verschaffen Sjaella seit Jahren Engagements bei renommierten Musikfestivals im In- und Ausland, Gastauftritte in Funk und Fernsehen sowie erste Preise bei internationalen Wettbewerben für Vokalmusik. Karten gibt es im Vorverkauf des Graf-Zeppelin-Hauses für 15 bis 38 Euro, Telefon 07541 / 288-444, unter ticket@gzh.de oder www.kulturbüro.friedrichshafen.de/reservix.de