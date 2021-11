Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Über eine neue Sitzbank für den Schulhof freut sich die Irisschule in Eriskirch. In den vergangenen Tagen wurde von der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang eine Bank in V-Form für den Außenbereich übergeben. „Auf dieser Bank ist sitzenbleiben ausnahmsweise erlaubt“, so Sabrina Vogel, Geschäftsstellenleiterin der Volksbank in Eriskirch-Mariabrunn.