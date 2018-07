SIS-Schüler sehen die Zukunft der Stadt kreativ

Graf Zeppelin hätte es sicher gefallen: Visionär und kreativ gehen die Schüler der Klasse fünf/sechs den Filmwettbewerb „Deine T-City Friedrichshafen“ an. Im Rahmen des Geografie-Unterrichts haben die Kinder der bilingualen Schule zusammen mit ihrer Lehrerin Gillian Turnham das Konzept ihrer Filmpräsentation erarbeitet.

Melanie Schmitt, Mitarbeiterin der Telekom, und Sandra Gohm von FN-Dienste besuchten die Schüler, um Fragen zu beantworten und sich das Konzept des Wettbewerbsfilms anzuhören. In groben Zügen steht das schon, aber erst mal will Christoph wissen: „Sitzen bei T-City Leute am PC und denken sich Sachen aus?“ Solche Fragen oder aber Anregungen aus der Bevölkerung oder von Unternehmen werden aufgegriffen. „Wie beispielsweise ein Verkehrskonzept“, erläutert Melanie Schmitt.

Hier haben die Kids ganz eigene Ideen. Ist auf der B 31 wieder mal Stau angesagt, würde Freya eindeutig eine Magnetschwebebahn bevorzugen, die die Blechlawine unter sich lässt. Andere Anregungen lassen nicht lange auf sich warten. Infotelefone in verschiedenen Formen für Touristen haben sie im Visier oder Kinos, die mit Kopfhörern ausgestattet werden, „damit man sich beispielsweise einen Film in Französisch anschauen kann“. Mehr internationale Feste oder einen Wasserpark könnten sie sich ebenfalls in ihrer Stadt vorstellen. Joel sieht die Zukunft der Bahn in deren Elektrifizierung, angetrieben durch ein Wasserkraftwerk.

In ihrem Film möchten die Kinder Friedrichshafen aus der Sicht eines Touristen sehen. „Einen, der zuerst alles ganz doof findet und der, wenn

er dann Friedrichshafen kennenlernt und merkt, was man mit T-City alles erreicht, seine Meinung ändert“, stellt sich Freya vor.

Letztlich sind die beweglichen Bilder noch nicht im Kasten. Vielleicht zeigen sie auch ihre Traumschule. Die Zukunftsvisionen der Schüler sollen mit einfließen. Wenn sie gewinnen, wünschen sie sich etwas für die Schule. Einen Beamer beispielsweise, mit dem man sich nach London beamen könne. Da die Star-Trek-Ära noch nicht begonnen hat, „wäre ein Beamer, der euch London in die Schule holt, doch auch ein Anfang“, tröstet Melanie Schmitt. „Ja, oder statt Hefte iPods“, räumt Freya ein. Wie auch immer, Melanie Schmitt und Sandra Gohm freuen sich auf den Beitrag der SIS-Schüler.