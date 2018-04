„Singing Balconies“: Klangvielfalt aus luftiger Höhe

Zufriedene Gesichter bei den Organisatorinnen Tabea Louis, Lena-Marie Ernst und Ina Bogner, die am späten Sonntagnachmittag die fünfte Auflage von „Singing Balconies“ in der Häfler Altstadt organisierten. Mitmachen durften alle Balkon- und Fensterbesitzer, die sich auf der Internetseite www.singingbalconies.de entweder als Bühnenplattformanbieter oder als Akteure meldeten. So waren es in diesem Jahr sechs Stationen, die aus luftiger Höhe den rund 250 bis 300 Hörern am Boden stimmgewaltigen Chorgesang, „Katzengesang im Duett“, deutsches Liedgut an der Gitarre, pure Klassik oder fetzige Bandmusik boten.

Aktiv in diesem Jahr dabei war der ZU-Chor (Balkon in der Karlstrasse), der Chor der Psychiatrischen Tagesklinik Friedrichshafen (Italia-Terrasse), Regine und Gülsum (Wilhelmstraße), Dario und Ricardo (Wilhelmstraße), die Band Jam Blust (Musikmuschel) sowie das Klassik-Ensemble im überfüllten Cafe Gessler 1862 (Foto), bestehend aus Ulrike Frey und Verena Seyboldt (beide Sopran), Paul Frey (Bariton) und Vinzenz Wolpold am Klavier, die Stücke von Bernstein, Schubert und Mozart zum Besten gaben. cle/Foto: Christian Lewang