Singer-Songwriterin Catt im Kulturhaus Caserne

Eine Stimme, die die Zeit anhält. Die Singer-Songwriterin Catt (Foto: Anika Zachow) gastiert am Donnerstag, 8. Dezember, um 20.30 Uhr (Einlass: 19.30 Uhr) mit Band im Kulturhaus Caserne (Casino). Die „Schwäbische Zeitung“ verlost dreimal zwei Karten für den Abend. In der Vorschau heißt es: „Catt verwandelt mit ihrer Band scheinbar kleine Geschichten in universelle Erzählungen über das Jetzt, das Hier, das Sein. Musik als Hoffnung, voll strahlender Klarheit. Ein neuer Entwurf von Pop, voller Tiefe, voller Funkeln und vor allem: Ehrlichkeit.“ Aufgewachsen in einem Drei-Häuser-Dorf in Norddeutschland zwischen Wäldern, Feldern, klassischer Klavierausbildung und Posaunenchören, umgab sich Catt von Kindesbeinen an mit Musik. Bevor sie richtig sprechen konnte, sang sie. Heute wechselt sie mühelos zwischen einer Vielzahl von Instrumenten und begeistert das Publikum mit ihrer immensen Musikalität und Spielfreude, sowohl bei Solokonzerten, als auch mit ihrer unglaublichen Band. Das Debütalbum „Why,Why“ und die darauf folgende EP mit Akustikversionen fanden ihren Weg in unzählige Ohren und Herzen und: In überschwängliche Kritiken. Die Konzerte hinterließen ein begeistertes Publikum. Nun zeigt "Wild Heart", der erste neue Song seit 2020, eine gewachsene Künstlerin. Als Support wird die ehemalige Sängerin Donata der Band Nosoyo das Konzert bereichern. Info: Karten im Vorverkauf zu 20 / ermäßigt 16 Euro zuzüglich Gebühr an der Abendkasse zu 23 / ermäßigt 19 Euro. VVK über www.kulturhaus-caserne.tickettoaster.de.