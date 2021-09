Sind Sie mit dem Wahlergebnis zufrieden? Stimmen Sie hier ab!

26,7 Prozent der Wählerinnen und Wähler im Wahlkreis Bodensee haben ihr Kreuz in der Spalte der Zweitstimmen vor der CDU gemacht. Das reicht zwar immer noch für Platz eins am Bodensee, sind aber 10,4 Prozentpunkte weniger als vor vier Jahren - und 22,0 Prozentpunkte weniger als 2013.

Die Grünen am Bodensee haben ihren Zweitstimmenanteil leicht auf 17,3 Prozent erhöht (plus 2,9 Prozentpunkte). Die SPD ist wieder zweitstärkste Kraft: 19,7 Prozent der Zweitstimmen bedeuten ein Plus von 5,3 Prozentpunkten im Vergleich zu 2017. Die Liberalen erhielten 15,8 Prozent der Zweitstimmen, was einem Plus von 2,9 Prozentpunkten im Vergleich zu 2017 entspricht.

Verloren hat die AfD. Ihr haben 8,7 Prozent der Wählerinnen und Wähler am Bodensee ihre Stimme gegeben (minus 2,0 Prozentpunkte). Eine ganz neue Partei, die in den vergangenen Wochen vor allem mit Kritik an den Corona-Schutzmaßnahmen der Regierungen im Bund und in den Ländern um Wählerstimmen geworben hat, die Basis, ist zwar auch im Wahlkreis Bodensee unter fünf Prozent geblieben. Mit 2,8 Prozent liegt sie aber immerhin auf Augenhöhe mit der Linken (2,8 Prozent).

Das Direktmandat für den Wahlkreis Bodensee sicherte sich der Überlinger CDU-Kandidat Volker Mayer-Lay mit einem Erststimmenanteil von 30,4 Prozent. SPD-Kandidat Leon Hahn erhielt 20,8 Prozent der Erststimmen. Christian Steffen-Stiehl (FDP) hat sein Ergebnis von 2017 (8,8 Prozent) verbessert (12,3 Prozent). Die Grünen schickten in Maria Heubuch ins Rennen. Den Einzug in den Bundestag hat sie mit einem Stimmenanteil von 17,1 Prozent nicht geschafft, auch über die Landesliste ihrer Partei hat es für sie nicht gereicht. Im Gegensatz zu Alice Weidel. Die Spitzenkandidatin der Bundes-AfD erhielt im Wahlkreis Bodensee zwar nur 9,2 Prozent der Erststimmen, stand aber auf Platz eins der Landesliste der AfD.