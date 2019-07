Simona Aich erhält den Hugo-Eckener-Preis

101 Abiturienten aus fünf Klassen des Wirtschaftsgymnasiums der Hugo-Eckener-Schule haben beim Abiball in der Festhalle in Kressbronn ihr Reifezeugnis und den Beginn eines neuen Lebensabschnitts gefeiert. Sabine Harsch, Schulleiterin der Hugo-Eckener-Schule gratulierte den Abiturienten, bedankte sich bei den Eltern und ganz besonders bei Abteilungsleiterin Stefanie Wintruff, Oberstufenberater Florian Rodi sowie bei den Lehrern für die Unterstützung der Schülern in drei Jahren Wirtschaftsgymnasium. Das schreibt die Schule in einem Bericht.

An die Schüler gerichtet, betonte Harsch, dass das Abitur am Wirtschaftsgymnasium eine hervorragende Grundlage für Studium, Ausbildung und berufliche Laufbahn biete. „Sie, liebe Schülerinnen und Schüler, haben nie eine Welt ohne Internet kennengelernt, ob soziale Beziehungen oder Wissenserwerb, ihr Smartphone ist ständiger Begleiter. Viele positive Rahmenbedingungen – wie ein anhaltender wirtschaftlicher Boom – haben ihre Schulzeit geprägt. Nun heißt es die Trends der Zeit zu erkennen und auch zu handeln: Engagiert Euch aktiv für unsere Umwelt!“ Die allgemeine Hochschulreife sei eine Eintrittskarte, die vielfältige Lebenschancen eröffne. „Bringen Sie Ihre Begabungen in die Gemeinschaft ein.“

Die Abiturienten Chiara Kocevar und Dominik von Bank moderierten den Abend und ließen in ihren Worten die vergangenen drei Schuljahre Revue passieren. Dabei lobten sie besonders die Impulse durch zahlreiche außerunterichtliche Veranstaltungen, wie den internationalen Schulaustausch, Studienfahrten und Betriebsbesichtigungen. Im Anschluss überreichten Schulleiterin Sabine Harsch und die Abteilungsleiterin des Wirtschaftsgymnasiums Stefanie Wintruff zusammen mit den jeweiligen Klassenlehrern die begehrten Zeugnisse. Insgesamt freuten sich 21 Abiturienten über einen Schulpreis, eine Belobigung oder eine persönliche Auszeichnung. Simona Aich erhielt als beste Schülerin den Hugo-Eckener-Preis und Daniel Stohr wurde mit dem Sonderpreis für hervorragende Leistungen im Fach Volks- und Betriebswirtschaftslehre ausgezeichnet. Für eine heitere Atmosphäre sorgte das von den Absolventen organisierte Rahmenprogramm mit musikalischen Einlagen, Quiz-Shows und Videos.