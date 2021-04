Simon Hof wird einstimmig gewählt

Am 21. April haben sich der Dekanatsrat zusammen mit pastoralen Delegierten zur Wahl eines weiteren Stellvertreters für den katholischen Dekan in Friedrichshafen getroffen. Die Wahl fand in der Pfarrkirche St. Maria Jettenhausen unter strengen Pandemie-Vorgaben statt. Gewählt wurde der Leitende Pfarrer der Seelsorgeeinheit Argental, Simon Hof einstimmig (mit drei Enthaltungen). Dies teilt das Dekanat mit.

Domkapitular Paul Hildebrand aus Rottenburg leitete die Wahl in seiner Funktion als vom Bischof beauftragter Gebietsreferent. Die Wahl wird wirksam mit dem persönlichen Versprechen, das dem Bischof zu geben ist.

Hof wird seinen Dienst somit Anfang Mai antreten. Das Dekanat Friedrichshafen hat nun nach der Dekanewahl Mitte 2018 wieder zwei Stellvertreter: Pfarrer Josef Scherer aus Meckenbeuren und Pfarrer Simon Hof aus Tettnang-Laimnau.

Dekan Bernd Herbinger sprach in seiner Gratulation an, dass es in diesen besonderen Zeiten gut sei, für alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Er übergab Simon Hof die Aufgabengebiete Caritas und Jugend, die er selbst zuvor zehn Jahre für die Dekanatsleitung verantwortet hatte. Er erinnerte an den alten Grundsatz katholischer Jugendarbeit, wonach Jugend von Jugend geführt werden solle. Er selbst sei inzwischen über 50 Jahre alt, Hof hingegen gerade mal 33. Herbinger wird sich künftig stärker den eigentlichen Leitungsaufgaben im Dekanat zuwenden. Er betonte, man sei nun wieder ordentlich aufgestellt, zumal alle Dekane ihre Arbeit quasi neben ihrer Tätigkeit als Pfarrer machten.

Im Anschluss an die erfolgte Wahl beschloss der Dekanatsrat einstimmig den Rechnungsabschluss für das zurückliegende Jahr 2020 und den Haushalt für das laufende Jahr. Der gewählte Vorsitzende, Bernhard Vesenmayer, dankte der Rechnungsführerin Ulrike Weiß und der Dekanatsreferentin für die umsichtige und vorausschauende Bewirtschaftung der einzelnen Haushaltstitel, wie es in der Mitteilung weiter heißt: „Das Dekanat ist finanziell gut aufgestellt“, sagte Vesenmayer.

In seinem Bericht informierte Dekan Bernd Herbinger das Gremium darüber, dass Sozialdiakon Ulrich Föhr einem Ruf nach Rottenburg gefolgt ist. Er wird dort das neue Aufgabengebiet „Diakonische Pastoral“ verantworten. Eine baldige Neubesetzung für diese wichtige Profilstelle des Dekanats ist in Aussicht gestellt.

Abschließend wurde die neu geschaffene Stelle für Touristenseelsorge vorgestellt. Diakon Dieter Walser wird die Stelle zum 1. Mai mit der Hälfte seines bisherigen Stellenumfangs übernehmen.

Blumen für Dekanatsreferentin Christa Hecht-Fluhr gab es anlässlich ihrer letzten Sitzung mit dem Gremium. Sie wird Ende September in den Ruhestand verabschiedet werden.