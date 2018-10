Simon Gallus spricht über ungewöhnliche Bilder

Der Augenblick verschwimmt in den Bildern von Simon Gallus. Ein Bild von ihm besteht aus 200 bis 1000 Einzelaufnahmen, die er in einer Collage aneinandersetzt und damit eine ganz neue Wirklichkeit schafft. Eine, die man so niemals sehen, noch wahrnehmen oder erleben kann. Aber auf den Bildern ist sie vorhanden. In der neuen Serie der Volkshochschule Friedrichshafen „Sprechen über Fotografie“ macht der Abend mit Simon Gallus den Anfang.

Die Veranstaltung findet statt am Mittwoch, 24. Oktober, um 19 Uhr im Gessler 1862 auf der Friedrichstraße. Simon Gallus wird mit den Gästen über seine Bilder reden, wird seine Sicht der Wirklichkeit erklären und freut sich schon heute auf die Fragen und den Austausch mit den Besuchern und anderen Fotografen.

Aufgewachsen ist Simon Gallus in einer Fotografenfamilie in Biberach an der Riß. Nach seiner Ausbildung zum Fotografen studierte er Kommunikationsdesign und Fotografie an der FH Dortmund.

„Mit seiner Agentur war und ist er als Designer unter anderem für Kunden wie das Mercedes-Benz Museum, Boehringer Ingelheim, Südpack und Adidas Outdoor tätig. Seit 2008 unterrichtet er an verschiedenen Hochschulen in den Bereichen Corporate Design, Interaktion, Neue Medien und Fotografie“, schreibt die VHS in einer Ankündigung zu diesem Abend. An der Hochschule für Kommunikation und Gestaltung Stuttgart lehrt Simon Gallus seit 2016 im Bereich Kommunikationsdesign Konzept und Entwurf, Interaktion. Und er ist künstlerischer Leiter des Institutes für digitale Kunst. Simon Gallus ist mehrfach mit nationalen und internationalen Designpreisen ausgezeichnet.

Bekannt wurde Simon Gallus durch seine Bilder, die unter anderem im München-Band des ADAC-Reisemagazins veröffentlicht wurden. Andere Arbeiten dieser Machart sind derzeit in der Volkshochschule Friedrichshafen ausgestellt.

Die Bilder entstehen, indem der Fotograf mit einer Kamera, die er an einer Stange befestigt hat und mit der er senkrecht nach unten fotografiert, die Räume, die er fotografieren will, systematisch „abfotografiert“. Aus dem Moment der Aufnahme, der in der Regel einen Bruchteil einer Sekunde darstellt, wird bei seinen Bildern dann eine Reihe dieser Momente, die in dieser Form niemals zusammenpassen. In der Semper-Oper in Dresden hat Gallus über eine Woche lang den Zuschauerraum, den Orchestergraben, die Bühne und den Bereich hinter der Bühne fotografiert. Aus diesen mehreren hundert Fotos wird dann die eine Aufnahme zusamengesetzt. Menschen befinden sich auf dem Bild, die sich unter Umständen nie getroffen haben.

Nie dagewesene Wirklichkeit

„Mir geht es um die Geschichten, die da entstehen, die Abbildungen der Momente und der vielen verschiedenen Inhalte, die ich in dem Bild kombiniere“, sagt Simon Gallus.

Seine Bilder, die an die Wimmelbilder von Ali Mitgutsch erinnern, führen die Betrachtetr mitunter durch perspektivische Details an der Nase herum, lassen den Blick in eine Wirklichkeit zu, die so nie existiert hat, die uns aber als solche vorgehalten wird. Für die Betrachter sind die Bilder wie eine Jazzplatte mit einem guten Wein. Man sieht immer wieder neue Details, macht Entdeckungen und kann sich in die vielen kleinen Geschichten, die der Fotograf mit diesem Bild erzählt, verlieren.

Die Veranstaltung beginnt am Mittwoch, 24. Oktober, um 19 Uhr. Es handelt sich um eine VHS-Veranstaltung, die sechs Euro Eintritt kostet. Eine Anmeldung ist für den Abend nicht erforderlich.