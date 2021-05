Simon Diesch und Philipp Autenrieth segeln bei 470er-EM auf Platz neun

Bei der Europameisterschaft der olympischen 470er-Jollen in Vilamoura in Portugal ist für Deutschland ein Achtungserfolg herausgesprungen. Simon Diesch vom Württembergischen Yacht-Club (WYC) und sein Augsburger Vorschoter Philipp Autenrieth segelten dort auf den neunten Rang. Angesichts der Konkurrenz war das eine gute Leistung. Mit 28 Herrenteams aus 21 Nationen, viele aus Übersee, war die Europameisterschaft besser besetzt als die Weltmeisterschaft zwei Monate zuvor am gleichen Ort, als Diesch/Autenrieth auf dem 15. Platz landeten.

In Portugal wurden zwölf Wettfahrten bei überwiegend leichten Winden an der Algarve-Küste gesegelt – nicht gerade die Bedingungen, die Diesch/Autenrieth besonders liegen. Dennoch erreichten sie in den elf Rennen der Qualifikationsphase meist Plätze zwischen neun und elf. Als Zehnte waren sie für das abschließende Medaillenrennen der besten zehn Teams qualifiziert und verbesserten sich da um einen Platz auf Rang neun. „Wir sind zufrieden. Immerhin waren zehn Mannschaften hinter uns, die ein Olympiaticket haben“, so Diesch in der WYC-Mitteilung. „Unter dem Strich war es eine solide Woche für uns, trotz der Leichtwind-Situation.“

Trainingslager in Santander

Das Feld ist eng zusammengerutscht. Das lässt sich an den Australiern erkennen: Mathew Belcher (Olympiasieger 2012) und Will Ryan mussten kämpfen, um auf Rang vier zu kommen, punktgleich mit den Weltmeistern Anton Dahlberg/Frederik Bergström (Schweden). Sieger wurden die Neuseeländer Paul Snow-Hansen und Daniel Willcox mit nur zwei Punkten Vorsprung vor den Franzosen Kevin Peponnet/Jéremie Mion. Die Vizeweltmeister Diogo und Pedro Costa (Portugal) kamen auf Rang 15.

Die Entscheidung, ob Deutschland noch ein Nachrücker-Ticket für die Olympischen Spiele im 470er der Herren bekommt, ist unverändert offen. Die Frist dafür läuft erst Ende Juni ab, Diesch/Autenrieth wären dann die zu nominierende Mannschaft. „Wir machen vorerst weiter, bleiben dran und geben die Hoffnung auf eine Olympiateilnahme nicht auf“, sagte WYC-Segler Diesch, der daher mit Autenrieth ein Trainingslager mit Spaniern, Portugiesen und Schweden in Santander bezieht.