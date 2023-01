Silvesternacht: Polizei ermittelt nach Carportbrand

Einen Carportbrand hat es in der Silvesternacht in Friedrichshafen gegeben. Gemeldet worden war der Brand eines Carports, beim Eintreffen der Feuerwehr droht das Feuer, auf ein benachbartes Haus über zu gehen. Ansonsten berichtet die Polizei von einer normalen Silvesternacht, auch wenn es mehr Einsätze als an einem normalen Wochenende gegeben hat. Während die erste Nachthälfte ruhiger verlief, verstärkte sich das Notrufaufkommen demnach nach Mitternacht auf am Ende 200 Einsätze zwischen 18 und 6 Uhr.

Um 2.08 Uhr ging die Alarmierung über einen Brand eines Carports im Hyllerweg bei der Feuerwehr Friedrichshafen ein. Bereits um 2.13 Uhr waren die Einsatzkräfte vor Ort. Das Feuer drohte auf den angrenzenden zwei Gebäude überzugreifen. Deshalb wurden weitere Abteilungen der Feuerwehr Friedrichshafen und die Atemschutzgruppe der Feuerwehr Markdorf alarmiert.

Haus ist nicht mehr bewohnbar, Ursache unklar

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Gebäude verhindert werden. Aufgrund der starken Verrauchung mussten die Einsatzkräfte mit Atemschutz in eines der beiden Häuser einrücken, in dem sich noch vier Personen befanden. Die vier Personen wurden von der Feuerwehr gerettet. Drei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.

Sechs Personen im zweiten angrenzenden Gebäude konnten eigenständig das Haus verlassen. Das Gebäude wurde ebenfalls gesperrt und ist vorerst wegen der Verrauchung nicht bewohnbar. Die Bewohner können bei Bekannten die Nacht verbringen. Um 2.45 Uhr waren die Löscharbeiten beendet. Die Nacharbeiten zur Sicherung der Brandstelle dauern noch an.

Insgesamt waren 78 Feuerwehrkräfte mit 16 Fahrzeugen im Einsatz, außerdem 12 Kräfte der Sanitäts- und Rettungsdienste mit fünf Fahrzeugen sowie Einsatzkräfte der Polizei.

Hoher Sachschaden

Der hier entstandene Sachschaden wird auf rund eine halbe Million Euro geschätzt, das Haus ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist bislang unklar. Ob diese im Zusammenhang mit Silvesterfeuerwerken steht oder andere Gründe hatte, müssen laut der Behörde die polizeilichen Ermittlungen ergeben. Einen ähnlichen Fall gab es später in Bad Wurzach.

Außerdem gab es etwa ein Dutzend kleinerer Brände von Mülleimern oder Hecken. Hinzu kam laut der Polizei eine größere Anzahl von Ruhestörungen, Unfug oder ähnlichen Konflikten. Bei sieben tätlichen Auseinandersetzungen sowie etwa gleich vielen anderweitigen Körperverletzungen schlichteten Beamte und leiteten teilweise Ermittlungsverfahren ein. Bei drei Einsätzen wurde gegen die polizeilichen Maßnahmen teils erheblicher Widerstand geleistet und in einem Fall ein Beamter dadurch leicht verletzt.