Silber und Bronze für Ruderinnen aus Friedrichshafen

Zweimal sind Nora Dormeyer und Leonie Goller vom Ruderverein Friedrichshafen bei den deutschen Juniorenmeisterschaften auf dem Siegertreppchen gestanden. Die Riemenruderinnen starteten auf dem Baldeneysee in Essen im Vierer ohne Steuerfrau und im Achter.

Die Renngemeinschaft mit Heidelberg und Mannheim erwartete einen packenden Finallauf im Vierer ohne Steuerfrau. Die baden-württembergische Crew legte über die 1500 Meter Strecke laut Mitteilung einen starken Start hin. Doch dann kam das Boot etwas von der Bahn ab, die Streckenbojen wurden touchiert, das Boot kam abrupt zum Stehen und die Frankfurterinnen zogen vorbei. Das süddeutsche Team ließ sich aber nicht beirren und begann eine spektakuläre Aufholjagd. Der Abstand zu den Frankfurterinnen verringerte sich kontinuierlich. In einem umkämpften Endspurt zogen allerdings die Magdeburgerinnen an und überholten das Boot mit den Häflerinnen an Bord – somit wurde es Platz drei und damit Bronze für Nora Dormeyer und Leonie Goller. Das weitere Feld war weit abgeschlagen.

Im Achter, dem Flaggschiff des Landesruderverbandes Baden-Württemberg, hatten sich Dormeyer und Goller über die Saison durch kontinuierliche Leistung einen festen Platz gesichert. Pandemiebedingt gab es in diesem Jahr nahezu keine Vorbereitungsregatten, die gegnerischen Mannschaften waren unbekannt. Souverän erruderten sich die Friedrichshafenerinnen hier die Silbermedaille hinter Frankfurt.