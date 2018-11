Mit 35 Treffern in sechs Begegnungen ist der abschließende 17. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 vor der Winterpause am Samstag überaus torreich ausgefallen. Die meisten davon, insgesamt neun an der Zahl, bekamen die Zuschauer bei der 3:6-Heimniederlage des Tabellenletzten FC Friedrichshafen gegen den FC Kosova Weingarten zu sehen.

Nach der zwischenzeitlichen 2:1-Führung des FC und zweimaligem Rückstand glich Shefki Ramadani eine knappe Viertelstunde vor Spielschluss per Strafstoß zum 3:3 für die Häfler aus (79.). Doch in den verbleibenden Minuten traf die Gästemannschaft aus Weingarten dreimal ins FC-Tor und entführten vom Bodensee die Punkte. Bei nunmehr 14 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz hat der FC kaum noch Chancen, im Frühjahr noch das rettende Ufer zu erreichen.

Hoch her ging es auch beim FC Dostluk, der eine 4:1-Führung gegen die SGM Fischbach/Schnetzenhausen am Ende noch aus der Hand geben musste. „Dostluk kam besser ins Spiel, wir ließen Chancen zuhauf liegen“, beschrieb SGM-Abteilungsleiter Andreas Zimmer, dem abwesenheitsbedingt „fast eine komplette Startelf fehlte“, die erste Halbzeit. Mit der 4:1-Führung durch Taskin Bahadir, der alle vier Tore für die Hausherren markierte, sah Dostluk in der 68. Minute fast schon wie der sichere Sieger aus. Doch kämpften sich die Gäste zurück, beim 3:4 verwertete Benjamin Bisleruck einen Abpraller von der Querlatte des gegnerischen Kastens. Als Kilian Waldvogel einen Freistoßball auf Frank Cottance legte, schob dieser in der Nachspielzeit zum umjubelten 4:4-Endstand ein.

Eine kleine Überraschung glückte dem FV Langenargen beim 4:1-Heimerfolg über den TSV Neukirch. „Die erste Halbzeit hat meine Mannschaft weit unter ihren Möglichkeiten gespielt“, zitiert FVL-Pressemann Günther Bretzel seinen Trainer Michael Wölfle. Nach dem 0:1-Rückstand durch einen krassen Torwartfehler und zweimaligem Lattenschuss starteten die Gastgeber nach Wiederanpfiff durch. Marke „Tor des Monats“ war laut Bretzel der Lupfer vom Abdulsamet Yazici zum vorentscheidenden 4:1. Dagegen riss die Siegesserie des VfB Friedrichshafen II: Die Häfler unterlagen am Samstagnachmittag dem TSV Schlachters mit 0:2.

4:1 gewann der TSV Tettnang zu Hause gegen die SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz. Bereits vor der Halbzeitpause hatten die Tettnanger Chancen, um zwei Spiele zu gewinnen. Einen lupenreinen Hattrick steuerte im zweiten Durchgang TSV-Offensivmann Tim Letsche bei.

Mit demselben Ergebnis wie Tettnang besiegte der SV Achberg den TSV Eriskirch auf dem Kunrstrasenplatz in Wangen. Ein an Benjamin Jörg verschuldeter Foulelfmeter, welchen dieser selbst verwandelte, sowie ein Alleingang von Emanuel Fischer von der Mittellinie während der Schlussphase brachte den Tabellenführer endgültig auf die Siegerstraße.

Trotz schönstem Fußballwetter am Samstagnachmittag wurde die Partie der SpVgg Lindau gegen die TSG Ailingen wegen Unbespielbarkeit kurzfristig abgesagt.