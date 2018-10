Beim jährlichen Ausschießen des Königspaars der Schützengesellschaft Friedrichshafen hatten am Ende Linda Schmucker und Christoph Fischer die Nase vorn. Laut Vereinsbericht drückten beide den Abzug zu rechten Zeit und platzierten ihre Schuss am genausten in die Mitte der Scheibe. Jugendkönig mit dem Luftgewehr wurde Christian Hele. Darüber hinaus wurden weitere Mitglieder für ihre Leistungen geehrt.

Vergangen Samstag fand im gut besuchten Schützenhaus in Heiseloch die Siegerehrung der Vereinsmeisterschaften und Königsproklamation 2019 statt. Nach der Begrüßung durch ersten Schützenmeister Andreas Traub übernahm Sportleiter Gerhard Buri das Wort. Bevor das neue Königspaar und der Jugendkönig bekanntgegeben wurden, wurde zunächst die Besetzung des restlichen Hofstaats verkündet.

So wurden bei der Jugend Savannah Heinz zur ersten Hofprinzessin und Marco Müller zum zweiten Knappen erkoren. Bei den Damen wird die erste Hofdame in diesem Jahr durch Gabi Jöst vertreten. Zweite Hofdame wurde Simone Hausmann. Bei den Herren wurde Christoph Erdle zum ersten Ritter geschlagen. Ihm folgt Michael Loizenbauer als zweiter Ritter.

Neben der Königsproklamation wurden auch die neuen Pokalgewinner in den einzelnen Disziplinen gewürdigt. So konnten sich Stefan Deppe (allgemeine Klasse), Richard Deisenberger (Seniorenklasse) und Lukas Körber (Jugend) beim Luftgewehr durchsetzen. Bei der Luftpistole gewann Rainer Lehmkuhl und bei der Sportpistole holte sich Christoph Fischer den begehrten Pokal.

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung wurden auch die diesjährigen Vereinsmeister geehrt. Gerhard Buri war dabei abermals erfolgreichster Schütze, indem er sich gleich acht Titel ergatterten konnte. So wurde er in seiner Altersklasse in den Disziplinen „Unterhebelrepetierer“, „Luftpistole“, „25m KK-Sportpistole“, „25m Sportpistole Auflage“, „25m Zentralfeuerpistole“, „25m Pistole 9mm“, „25m Pistole 45ACP“ und „25m Perkussionspistole“ Vereinsmeister.

Bei den Luftgewehrschützen konnten sich Henry Miller, Linda Schmucker, Lukas Körber, Savannah Heinz, Christian Hele, Sharon Heinz, Florian Körber und Franz Haaga in ihrer jeweiligen Altersklasse vor der Konkurrenz behaupten.

Bei der Luftpistole sicherten sich, neben Buri, ebenfalls jeweils Tobias Rauschmaier, Christian Merz, Gabi van de Löcht und Gerd van de Löcht den Titel des Vereinsmeisters. Mit dem Kleinkalibergewehr 100m sicherte sich Werner Schwarz den Titel. Auf der Distanz von 50m wurden Franz Haaga und Hermann Vogelsang ebenfalls Meister. In der Kleinkaliber-Sportpistole holten sich Tobias Rauschmaier und Thomas Gentner den begehrten Titel. Und in der Disziplin „25m Pistole 9mm“ wurde Christoph Fischer Vereinsmeister 2019.

Dieser Titel wurde auch Thomas Gentner in der Disziplin „25m Revolver 357 MAG“ und Hannes Lerchenmüller mit „25m Revolver .44 MAG“ zuteil. Weiterhin Vereinsmeister wurde Christoph Erdle, der mit dem „KK 100m Zielfernrohr Auflage“ 300 von 300 möglichen Ringen schoss. Andy Gregoric und Rainer Fuchs wurden zudem Meister mit dem Großkalibergewehr auf 100m. Ein weiterer Sieger war Detlef Zepf, der mit dem „Ordonanzgewehr“ antrat.

Auch in den BDS-Disziplinen (Bund deutscher Schützen), in welchem der Verein Mitglied ist, gab es laut Pressemitteilung der Häfler Schützengesellschaft neue Vereinsmeister. Diese sind Ralf Bodammer (Fallscheibe Repetierflinte offene Visierung), Michael Dobler (Speed Flinte), Michael Loizenbauer (Speed Pistole Standardkaliber), Ralf Pfeffer (Präzisionsgewehr), Fabian Gentner (Präzisionsgewehr 100m bis 7mm) und Thomas Gentner (Sportgewehr 100m Selbstlader, 9mm Pistole Standard Präzision und Revolver 357MAG Standard Präzision).