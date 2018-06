Die Damen I und die erste Herrenmannschaft des TC Friedrichshafen sind am Sonntag in die neue Freiluftsaison gestartet. Während das Damenteam um Mannschaftsführerin Carina Hertkorn in der Tennis-Verbandsliga beim TSV Bietigheim I mit 6:3 triumphierte, unterlagen Johannes Ritter und Co., ebenfalls in der Verbandsliga, zu Hause mit 3:6 gegen den TC Bernhausen I.

Insbesondere das Ergebnis der ersten Damenmannschaft des TCF ließ aufhorchen, da die Gastgeberinnen aus Bietigheim als Absteiger aus der Oberliga als Favorit in die Begegnung gegangen waren. Doch schon nach den Einzelpaarungen stellten die Gäste vom Bodensee zum 5:1-Zwischenstand die Weichen auf Sieg.

Lediglich Winnie Michalis musste ihr Match in zwei Durchgängen abgeben. Während Ann-Kathrin Zilles in den Matchtiebreak musste, setzten sich Anne Bauer, Nicola Kortus, Joana Koenen und Mannschaftsführerin Carina Hertkorn mehr oder weniger klar in jeweils zwei Sätzen durch. Bei den Doppelpaarungen hatten Michalis/Hertkorn erst im Matchtiebreak und Bauer/Kortus mit 4:6 und 2:6 das Nachsehen.

Den Schlusspunkt zum 6:3-Endstand für den TCF holten Zilles/Koenen mit 6:0 und 6:2. „Wir sind megahappy mit diesem Ergebnis. Es war eine tolle Leistung. So soll es gerne weitergehen“, äußerte sich Carina Hertkorn auf SZ-Anfrage.

Zwischenstand 2:4

Weniger gut lief es für die Herren I auf dem heimischen Sand beim Häfler Strandbad. Nachdem man die ersten Einzelpaarungen (Egor Baklanov gegen Tobias Rief, Johannes Ritter gegen Jakov Suler und Noah Wallace gegen Stellan Strauß) gegen die „Erste“ aus Bernhausen verlor, verkürzten Daniel Hertkorn und Yannick Ullrich – nervenstark im Matchtiebreak – zum 2:4-Zwischenstand. Hertkorn lag bereits mit 3:6 und 0:3 zurück, gewann jedoch den zweiten Satz noch mit 6:3 und wehrte darüber hinaus im entscheidenden Durchgang drei Matchbälle zum 11:9-Endstand ab. Auch Konstantinos Ramnialis musste in die Verlängerung gehen und zog mit 4:10 im entscheidenden Satz den Kürzeren.

Bei den Doppelpaarungen hatten dann zweimal die Gäste die Nase vorne, während das Duo Hertkorn/Ramnialis zum 3:6-Endstand aus TCF-Sicht punktete.

Nächste Woche, 17. Juni, genießen die TCF-Herren abermals Heimrecht, wenn der TC Weissenhof I ab 10 Uhr am Bodensee aufschlagen wird.