Sieg im Salsa für die Tanzschule No.10

Am 3. Dezemeber fand in Reutte Österreich der internationale Austria Dance Cup statt. In Discofox, Salsa, Bachata und Jack´n`Jill. Dabei waren die Tanzschule No.10 mit Hilde & Thomas Schütze & Janna Wierling. Das Tanzlehrerpaar Hilde und Thomas starteten in Discofox und Salsa in der Profi-Klasse. Hier konnten sie in beiden Kategorien in den Vorrunden das internationale Feld hinter sich lassen und kamen direkt in die Endrunde. Beim Discofox erreichten sie den vierten Platz. Beim Salsa konnten sie sich durchsetzen und holten hier den ersten Platz. Beim Jack´n`Jill wird in jeder Tanzrunde ein neuer Tanzpartner zugelost, mit dem man dann die Turnierrunde tanzt. Dies ist eine sehr hohe Herausforderung an beiden Tänzern, da man sich sofort aufeinander einstellen muss, um gemeinsam Musik, Bewegung & Paarharmonie umsetzten zu können. Die Tänzer/innen aus dem No.10 schafften es hervorragen diese Herausforderung umzusetzen. Thomas Schütze erreichte im Discofox den fünften Platz, Hilde Schütze den vierten Platz und Janna Wierling den zweiten Platz. Im Salsa Jack´n`Jill konnten auch hier die No.10 Tänzer/innen glänzen und Hilde Schütze erreichte den siebten Platz, Janna Wierling den vierten Platz und Thomas Schütze den zweiten Platz.