Die besten Kunst- und Einradfahrer des Radsportbezirks Oberschwaben haben sich am Sonntag in Friedrichshafen gemessen. Für die Schüler ging es um die Kreismeisterschaft, bei der die erste Gelegenheit bestand, sich vorzeitig für die württembergische Meisterschaft zu qualifizieren, heißt es in einer Pressemitteilung des gastgebenden RRMV Friedrichshafen. Den meisten gelang dies.

Den Beginn des Tages machte die Vierer-Schülermannschaft mit Carina Spahr, Marina Keinath, Julia Eisele und Selin Elgün. Die Mädchen stellten trotz zweier Stürze mit 81,51 Punkten eine neue Bestleistung auf und qualifizierten sich für die württembergische Meisterschaft.

Bei den Schülern U11 ging Robert Schwimmer an den Start. Mit 43,40 Punkten erreichte er den Titel des Kreismeisters. Zur Qualifikation für die württembergische Meisterschaft fehlte ihm jedoch ein Punkt.

Vom RRMV ging Selina Neuschel bei den Schülerinnen U15 an den Start. Sie erreichte mit 43,69 Punkten eine persönliche Bestleistung und belegte damit den zweiten Platz. Ihre Vereinskameradin Lena Neuenfeld holte sich mit einer persönlichen Bestleistung von 61,28 Punkten den Kreismeistertitel und die Qualifikation für die württembergische Meisterschaft.

Für die Juniorinnen vom RRMV ging es bereits um die Bezirksmeisterschaft. Die sechs Mädels bestehend aus Anika Eisele, Clara Rebholz, Lena Käppler, Chiara Bercea, Leoni Grunewald und Laura Schwimmer fuhren ihre Kür sturzfrei und erreichten damit den ersten Platz mit 98,82 ausgefahrenen Punkten. Ebenfalls ist ihnen damit die Qualifikation zur Baden-Württembergischen Meisterschaft sicher.

Im Vierer-Einradfahren starteten Laura Schwimmer, Lena Käppler, Lara Stett und Jana Neuenfeld für den RRMV. Sie fuhren eine gute Kür und mussten lediglich zum Ende hin ein paar Fehler in Kauf nehmen. Dennoch landeten sie mit guten 92,15 Punkten auf dem ersten Platz. Die Qualifikation hatten sie bereits bei der letzten Meisterschaft erreicht.

Bei den Juniorinnen gingen fünf Teilnehmer an den Start. Nadine Kurz ging mit 168,50 Punkten an den Start. Mit neuer Bestleistung von 144,30 Punkten belegte sie den dritten Platz und erreichte die Qualifikation.

Ceyda Altug ging als letzte Starterin des Wettkampftags an den Start. Die Qualifikation zur Baden-Württembergischen Meisterschaft hatte sie schon bei der Kreismeisterschaft erreicht. Auch sie erzielte mit 157,85 Punkten eine persönliche Bestleistung und nahm ihrer Dauerkonkurrentin Hannah Reichle aus Bad Schussenried den Titel der Bezirksmeisterin ab.