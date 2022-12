Siedlungswerk spendet 2500 Euro für Tafel-Besucher

Seit 2001 besuchen täglich Menschen, die nur über wenig Geld verfügen, die Tafel Friedrichshafen, um sich für nur wenige Cent-Beträge Waren für den täglichen Gebrauch zu besorgen. Diese Waren sind Spenden und werden täglich von ehrenamtlichen Helfern aus Supermärkten und anderen Geschäften abgeholt. Das funktionierte bisher gut, doch zurzeit stehen die deutschen Tafeln vor großen Herausforderungen. Einerseits gibt es einen sprunghaften Anstieg der Energie- und Spritkosten, die Inflation und die daraus resultierende steigende Anzahl an von Armut betroffenen Menschen sowie die vielen Flüchtlinge aus der Ukraine und anderen Ländern, andererseits nehmen die Lebensmittelspenden deutlich ab. Die Zahl der Kunden in der Tafel Friedrichshafen stieg in diesem Jahr um mehr als das Doppelte an, wie die Tafel-Mitarbeiter in einer Pressemitteilung schreiben. „Ohne Spenden funktioniert bei den deutschen Tafeln rein gar nichts“, so die Mitteilung weiter. Diesen Umstand haben viele Stadtverwaltungen, Unternehmen, aber auch viele private Spender zum Anlass genommen, mit Sach- und Geldspenden den Tafeln unter die Arme zu greifen. So hat das Siedlungswerk, eines der führenden Städtebauunternehmen in Baden-Württemberg, dieses Jahr beschlossen, auf Geschenke für seine Geschäftspartner zu verzichten und dafür 2.500 Euro an verschiedene Tafeln in Deutschland, wie auch an die Friedrichshafener Tafel, zu spenden. Das Siedlungswerk GmbH wurde ursprünglich gegründet, um in der großen Wohnungsnot der Nachkriegsjahre Wohnraum zu schaffen. Heute hilft es mit seinen Spenden armutsbetroffenen Menschen.