Im Rahmen des 200. Geburtstags der Stadt lädt die Städtische Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshafen mbH (SWG) am Samstag, 17. September, von 13 bis 18 Uhr zum Siedlungsfest der Heinrich-Heine-Siedlung ein. Geboten wird ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, das von Vereinen und Institutionen aus Friedrichshafen gestaltet wird. Neben zahlreichen Tanzaufführungen gibt es auch verschiedene Aktionen für Kinder und Jugendliche.

„Das Siedlungsfest soll ein Fest für unsere Mieter sein, aber auch Interessierte aus dem Stadtgebiet sind herzlichst dazu eingeladen“, erklärt Paul Stampfer, Geschäftsführer der SWG. Neben der Albert-Merglen-Schule sowie dem Nachbarschafts- und Familientreff „Treff 22“ beteiligen sich die in der Siedlung ansässigen Geschäfte und Gastronomen aktiv am Festgeschehen.

Die oft rasante Entwicklung der Stadt während ihrer 200-jährigen Geschichte zeigt sich deutlich am Beispiel der Siedlung, erläutert die SWG in der Vorschau. Die ehemalige Franzosensiedlung, die rund 40 Jahre als Unterkunft für französische Soldaten und deren Familien diente, hat sich nach der Übernahme durch die Städtische Wohnungsbaugesellschaft vor 20 Jahren zu einer attraktiven und internationalen Wohnsiedlung entwickelt, heißt es dazu. Heute wohnen hier Menschen aus rund 35 Ländern. Dies spiegele nicht zuletzt die Internationalität und Offenheit der Stadt wider.

Mit dem Ziel, die ehemaligen „Franzosenwohnungen“ auch langfristig als Standort für gleichermaßen preisgünstigen wie attraktiven Wohnraum zu etablieren, übernahm die SWG mit dem Ende des politischen „Ost-West-Konflikts“ und dem Abzug der französischen Truppen aus Friedrichshafen zu Beginn der 90er-Jahre die 258 ehemaligen Soldatenwohnungen. Im Lauf der vergangenen 20 Jahre wurden die Gebäude einer umfangreichen Modernisierung unterzogen. Sämtliche Gebäude wurden mit Kunststofffenstern ausgestattet, die Balkone und Laubengänge wurden aufwändig saniert und auch die technischen Einrichtungen und die Fassaden wurden erneuert. Bis heute investierte die SWG knapp 14 Millionen Euro in die Gebäude und Außenanlagen.

Der Name Heinrich-Heine-Siedlung (nach der Heinrich-Heine-Straße), ist so wenig offiziell, wie es vormals der Name „Franzosensiedlung“ war. „Die Änderung des Namens steht aber dafür, dass sich die Siedlung in den vergangenen 20 Jahren in ihrer Funktion, ihrem Erscheinungsbild und nicht zuletzt in ihrer Wohnqualität grundlegend verändert hat“, führt Stampfer aus.